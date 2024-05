Tak jim to konečně vyšlo. Fotbalový výběr firmy Honeywell si po dobrých výkonech z minulých let konečně v rámci Zaměstnanecké ligy sáhl na zlatý pohár pro vítěze okresního kola. Cesta k tomuto úspěchu byla navíc, až na velice vyrovnaný semifinálový zápas proti borcům z firmy John Crane, dost jednoznačná. O tom vypovídá i celkové skóre v poměru 19:0.

„Dnes tady bylo perfektně. Počasí vyšlo i týmy byly super. Jde prostě vidět, že každý rok úroveň tohoto turnaje stoupá. Navíc se tady člověk potká s kamarády z ostatních soutěží," pochvaloval si hned po skončení slavnostního ceremoniálu kapitán vítězů a zároveň i hráč druhého celku aktuální sezony B skupiny olomoucké I. A třídy z Hluboček Bronislav Pudil.

„Konečně jsme to po třetím a druhém místě prolomili a to konečné urvali. Je to pro tým určitě taková odměna a zadostiučinění po tom minulém ročníku," dodal ještě.

Tento 35letý borec pak ještě jednou vyjádřil své nadšení z toho, jaká se na turnaji pro jeho tým sešla konkurence. Nejvíce pak pochválil svého soupeře ze semifinále z olomoucké firmy John Crane, kterého po těžkém boji se svými spoluhráči zdolal po výsledku 2:0: „Zápas s nimi byl ten absolutně nejtěžší. Naštěstí nám to ale proti nim vyšlo naprosto parádně."

Pudil potom přiznal, že velikou vzpruhou pro jeho celek byl i fakt, že jeho úhlavní nepřítel, tým z hranické firmy SSI Schäffer, který jej před dvěma lety porazil ve skupině a v roce minulém dokonce ve finále až v neuvěřitelné 25. sérii pokutových kopů, byl tentokrát vylosován až do druhého hracího dne. „To rozlosování přineslo do týmu mnohem větší pohodu. Schäffer nás trápil roky," směje se a dodává: „Myslím, že to uvolnění na nás a naší hře bylo rozhodně vidět."

A kdo byl podle kapitána největším tahounem celého manšaftu? „Nebojím se říct, že to byl jednoznačně náš brankář Jirka Hložek, který nás několikrát neskutečně podržel a navíc za celý turnaj nedostal ani jeden gól," vypálil ze sebe bez velkého přemýšlení.

Další, krajské kolo, ve kterém se hráči z Honeywellu střetnou i se soupeři z Moravskoslezského kraje, se odehraje až v průběhu června, takže do té doby bude jistě čas, kromě přípravy na něj, i na nějakou pořádnou oslavu.

„Něco stoprocentně uspořádáme. I v rámci firmy" má jasno Bronislav Pudil. „Už jsme volali panu řediteli, který je teď bohužel zraněný, ale měl z naší zprávy velkou radost. Tímto bych mu tedy chtěl vzkázat, ať se dá brzy dokupy. V příštím kole chceme hlavně neudělat ostudu a umístit se co nejlépe. Zatím jsme se ani nedívali, kdo nás tam bude čekat. Očekáváme pouze Schäffer," zasmál se na úplný závěr.