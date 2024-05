A je to zase tady. Zaměstnanecká liga Deníku má před sebou už svůj pátý ročník a v akci budou i výběry firem z Olomouckého kraje. Okresního kola, které se uskuteční ve dnech 22. a 23. května v areálu stadionu v olomoucké Holici, ve kterém sídlí divizní tým HFK Olomouc, se jich sejde hned dvanáct. Své zuby na vítězství si brousí i tradiční účastníci z firmy Honeywell. Za mužstvo odpovídal na otázky kapitán týmu Bronislav Pudil.

Honeywell | Foto: Deník/David Kubatík

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Poslední tři roky se pravidelně a účastníme této skvělé akce. Je fajn se setkat mimo firmu a společně si užít odpoledne s tím co nás baví, a to je fotbal. Velké díky patří našemu panu řediteli Martinovi Šebestovi, který má v nás důvěru a my naopak můžeme reprezentovat společnost Honeywell na této skvělé akci.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Jako každý rok jsou naše cíle vysoké, podívat se do dalšího kola zaměstnanecké ligy, takže ano, náš cíl = postup. Nicméně musíme nahlížet s respektem i na kvalitu našich soupeřů.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Náš scauting je poctivý. Vybíráme to nejlepší, co máme. Je to takzvaný výběr z bobulí. Máme kvalitu, ale i kvantitu – co bude převažovat, to poznáme na hřišti. Tým je poskladaný z kluků, co hrají pravidelně fotbal v rámci olomouckého kraje, takže pevně věřím, že se nám do 22. května nikdo nezraní. V týmu máme i pár starších kousků a znáte to. V tomto věku, když vás něco píchne, tak je to na dlouho.

Chceme vyhrát, věří si před Zaměstnaneckou ligou borci z firmy John Crane

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (klub, soutěž, hráče) nejčastěji rozebíráte?

Neřekl bych, že se až tak bavíme společně, ale věřím, že máme perfektní přehled o tom, jak kdo hraje, zda jeho tým o víkendu prohrál, zda dotyčný nastoupil, zda si dal vlastní gól a nebo byl v zápase vyloučen.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Nikoho bychom nebrali, my to hrajeme jednoduše. Nějaké sklepávačky a trojúhelníky, to nevedeme (smích). Nikdo z nich by nám v aktuální situaci nepomohl.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Těžko vybírat, pojďme se tam nejprve dostat (úsměv).