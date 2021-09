Na vysvětlenou. Tadeáš Spurný, který je mimochodem i příležitostným spolupracovníkem sportovní redakce Deníku, vyrazil na sever na plánovanou dovolenou. Rozhovor po excelentním představení o víkendu tak probíhal, když byl na letišti těsně před odletem.

A bylo si o čem povídat. V sobotu se totiž Spurný jako střídající hráč prosadil v divizi za HFK Olomouc na hřišti Bzence a zkompletoval vítězství 4:1. V neděli přidal další čtyři góly za béčko v I. A třídě proti Slavonínu (také 4:1).

„Čtyři góly v jednom zápase jsem dal naposledy někdy v přípravce. A pět gólů dohromady za poslední tři sezony. Byl to střelecky hodně povedený víkend,“ poznamenal Spurný ke své kanonádě.

Skromně pak několikrát připomněl, že měl hlavně štěstí. „Žádný gól proti Slavonínu nebyl nijak extra krásný, ale to nevadí, počítají se všechny. Spíš jsem ale měl štěstí, že jsem byl na konci povedených akcí. Nějak se to ke mně odrazilo a podobně. Nic takového, že bych si vzal míč na půlce a prošel přes pět lidí,“ usmíval se.

Úsměv na více tvářích pak prý vyloudil sobotní zásah za áčko v Bzenci. „Nevím, jestli si ten gól za áčko mám vůbec počítat. Byla to střela, která mi vůbec nesedla. Šla k tyči ale byla pomalá. Měl bych spíš poděkovat brankáři, že to pustil,“ popisoval Spurný. „Nevím, jestli to neviděl, nebo co se stalo. Ale tomu gólu se všichni kluci smáli. Že se takový mohl povést jedině mně,“ dodal.

O tom, zda nebude muset po takové exhibici přispět do týmové kasy, ani neměl kvůli dovolené ani čas přemýšlet. „Doufám, že po mně nebudou nic chtít. Teď tomu každopádně uletím,“ culil se Spurný svému úprku na sever Evropy, který plánuje projet s batohem na zádech.

A po návratu se pokusí prosadit více v divizním holickém áčku? „Samozřejmě se do tréninku vrátím, ale uvidíme, jak na tom budu výkonnostně. Do týmu přišli šikovní hráči ze Sigmy, konkurence je velká,“ podotkl Spurný. „Já už ve fotbale žádné velké cíle nemám. Je mi 24 let a i když chci hrát na co nejlepší úrovni, tak na nejvyšší soutěže to není. Musím už přemýšlet jinak,“ řekl na rovinu. „Priorita je pro mě dokončení školu, rozjíždím podnikání. Samozřejmě také přítelkyně, která je tu vedle mě,“ zachránil na poslední chvíli fiasko. „Fotbalem se chci především bavit,“ uzavřel.