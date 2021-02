Zatímco své představy o dalším fungování OFS ochotně vysvětluje, jména podporovatelů, kteří by měli po jeho boku kandidovat zatím prozradit nechce.

„V minulosti se stalo, že čelili sérii nepříjemných osobních útoků. Chodily různé pomlouvačné anonymní maily. Tomu chceme předejít. I mně už se snažili někteří vysvětlit, že nemám být hloupý, nemyslet si, že se v českém fotbale něco změní,“ naznačuje, že v rámci politického boje se i na okresní úrovni používají různé prostředky.

„Není smyslem vyhrát za každou cenu, ale nastavit správnou cestu,“ dodává.

S čím jdete do boje o post předsedy OFS? Jaká je vaše vize fungování okresního svazu?

Výkonný výbor OFS by měl být jakousi prodlouženou rukou, servisem, ztělesněnou vůlí klubů. Měl by maximálně respektovat jejich přání a potřeby. K tomu je však potřeba zásadní věc, a to je pravidelná komunikace.

To je dost obecná formulace. Můžete být konkrétnější?

Vyzdvihl bych podporu fotbalu, a to ve všech formách a úrovních, se silným důrazem na rozvoj mládeže. První zásadní oblastí je podle mě pomoc s dotační administrativou, zejména u stěžejních dotačních titulů. Stále jsou zde kluby, které v této problematice tápou. Základem pro každého by měly být neinvestiční výzvy Můj klub a Provoz a údržba na Národní sportovní agentuře. Dále dotace na kraji nebo obci. V tom by měl svaz plnit jakousi roli servisní organizace a být maximálně nápomocen. Dále si pak dokážu představit roli OFS jako jakéhosi prostředníka mezi klubem a obcí, který by pomohl nastínit možnosti v případech, kdy je potřeba rozvíjet sportovní infrastrukturu a zabývat se investičními výzvami. Jde o to, aby předseda oddílu měl od svazu podporu a pomocnou ruku. Takových oblastí ale vidím mnohem více. Vzdělávání trenérů, rozhodčích nebo například vyvolání debaty k reorganizaci dorosteneckých kategorií, ve kterých máme největší ztrátovost hráčů.

Prostor pro zlepšení určite je

To podle vás nefunguje?

To vůbec nechci říct. Něco funguje velmi dobře. Něco méně. Různé kluby to vidí různě. Prostor pro zlepšení ale určitě je. Vše však musí vycházet z potřeb klubů, na ty musíme reagovat.

Jste také předsedou spolku, který ovládá prvoligovou Sigmu Olomouc. Je to podle vás role, která vás trochu předurčuje k jistému vedení fotbalového hnutí v okrese?

Spíš to vnímám jako odpovědnost. Sigma by měla, bez ohledu na to, kdo je součástí nebo předsedou výkonného výboru přispět svými možnostmi a pomoci s inspirací, motivací a vzděláváním trenérů a propagací fotbalu jako takového v celém našem kraji. Jednoduše být tím správným lídrem a nositelem hodnot.

Předseda nezmůže nic bez spolupracovníků a podpory z výkonného výboru. Koho byste tam tedy rád viděl?

Mé přání je, aby se do výkonného výboru dostali ti, na jejichž jménech se už kluby z různých částí okresu, často i rivalové, dokázali shodnout a věří, že budou nejlépe zastupovat jejich zájmy. Jsem moc rád, že jsem byl takového procesu svědkem. Značí to, že klubům není vývoj našeho fotbalu lhostejný.

Jsem rád za lidi s elánem

Předpokládám, že svůj „tým“ vytvořený máte a když hledáte pro svou kandidaturu podporu, tak jej také představujete.

Určitý tým už nám kluby vytvořily. To, že podporu potřebujete, o tom nemůže být sporu. Vidím dva přístupy. Buď si někdo sedne, dá dohromady seznam lidí, které by si do výkonného výboru přál a kluby oslovuje s tím, aby je zvolily. Já jsem byl rád, že jsem byl svědkem opačné cesty. Kluby z různých oblastí našeho okresu daly hlavy dohromady, pobavily se o tom, jestli mají člověka, který by nejlépe hájil jejich zájmy a dokázaly ho navrhnout. Jsem rád, že kolem sebe mám spoustu takových lidí, kteří mají elán, jsou již v klubech delší dobu činní a se kterými jsme se shodli na vizi pro okresní fotbal.

Jmenujte tedy ty, s nimiž chcete spolupracovat?

Vesměs jsou to lidé, kteří jsou aktivní v klubech, převážně na okresní úrovni. Rozhodně mají potenciál a chuť fotbalu v našem okrese pomoct. Dohodli jsme se však, že jména kandidátů zatím zveřejňovat nebudeme.

Proč?

V minulosti docházelo k situacím, že kandidáti před valnými hromadami čelili sérii nepříjemných osobních útoků. Chodily různé pomlouvačné anonymní maily. Šílené. Tomu chceme alespoň v první fázi předejít. I mně už se snažili někteří vysvětlit, že nemám být hloupý, nemyslet si, že se v českém fotbale něco změní a spojit se s tou stranou, která vyhraje, pokud chci udělat kariéru. O tom to ale přeci není. Není smyslem vyhrát za každou cenu, ale nastavit správnou cestu. Kandidatury se musejí podat týden před konáním valné hromady. To je nejzazší termín. Je tak, myslím, stále dost času pro představení kandidátů i našeho programu.

Popravdě řečeno, je to další střípek do mozaiky k nejrůznějším kauzám. A ten výsledný obrázek českému fotbalu moc nelichotí.

Je to pravda. Celý český fotbal dostává prostřednictvím těchto kauz obrovské rány. A neustále ztrácí důvěru veřejnosti. To je fakt. Navíc se obávám, že je bláhové domnívat se, že to, co se dostává na povrch v médiích je kompletní výčet. Systém, který tady byl určitou skupinou lidí vytvořen, naprosto naboural veškeré sportovní principy, pokřivil charaktery. Potlačil navíc ty, kteří se nechtěli podřídit. Pokud má zůstat fotbal nejpopulárnějším českým sportem, tak musí zkrátka vzniknout alternativa. A okresy jsou podle mě prvním a základním krokem.

Změna tedy podle vás musí přijít odspodu?

Každý klub má možnost se na valné hromadě vyjádřit. Odpovědnost leží na nás všech. Bohužel až příliš mnoho zdrojů naznačuje, že ten současný systém a jeho čelní představitelé měli v posledních letech v našem okrese a kraji podporu. Může to tak být, ale musí to být vůle klubů, ne jednotlivců.

Valná hromada je nepochybně politika

Mluvíte o pokřiveném systému a vytvoření alternativy. Nemá ale v takovém případě jít ruku v ruce se snahou o očistu také transparentnost? Není pak tajnůstkářství ohledně toho, kdo tedy za tím Benešem stojí poněkud kontraproduktivní?

Valná hromada je nepochybně politika. Současný systém tady vytvořil nějaká pravidla. Říkám tomu pravidla hry. Pokud chceme uspět, musíme je respektovat a tuto hru alespoň částečně hrát. S tím souvisí komunikace některých informací ve správný čas. S kandidáty jsme se na tom shodli. Naši konkrétní představu ale již s kluby v rámci dnešních možností komunikujeme a veřejnosti nabídneme s dostatečným předstihem.

Můžete tedy alespoň otevřeně říct, že reprezentujete skupinu, kterou ve vyšších patrech fotbalové politiky, ať už na Moravě nebo v celostátním výkonném výboru zosobňuje Pavel Nezval, předseda Uničova?

Spíš to vnímám tak, že jsme se jako Sigma rozhodli jít vlastní cestou a s panem Nezvalem máme na řadu věcí obdobný pohled. Chceme klubům k současnému vedení nabídnout alternativu. Kam se okresní fotbal posune, ale nikdy nebude o postoji Beneše nebo Nezvala, musí jít o vůli většiny klubů.

Mimochodem, co jste jako účastník předvolebního boje říkal na mediální přestřelku před Vánoci. Jaké to na fotbal vrhá světlo?

Upřímně, trochu to ve mně vyvolává pocit, že jde někde víc o moc a udržení se na pozicích, snaze vyhrát volby negativní kampaní. Je škoda, že se dočítáme víc o tom, co dělala a dělá protistrana špatně, než o tom, co s jakou vizí, programem a myšlenkami chci oslovit kluby já sám. O našem fotbalovém prostředí to něco říká.