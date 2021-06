Co vás přimělo ke kandidatuře?

Před čtyřmi lety jsem těsně prohrál. Podpora na to, že jsem přišel jako nový člověk, byla obrovská. Po zatčení Romana Berbra se poměry ve fotbale změnily a já bych chtěl nabídnout své služby a stát u té obrody českého fotbalu. Dělám ve fotbale 25 let, znám ho odspodu až nahoru. Proto žádám o podporu. Jsem přesvědčený, že je za mnou vidět práce. Když jsme v Prostějově začínali, neměli jsme ani mužský tým, dnes atakujeme přední pozice ve druhé lize. Máme také všechna střediska mládeže. Jsem úspěšný i v politice.

Co chcete na Moravě změnit?

Pořád se mluví o sjednocení Moravy a k tomu je nutné komunikovat. Na rovinu jsme se dosud moc nescházeli. V podstatě jen jednou před valnou hromadou. To bych určitě chtěl změnit. Udělat pravidelné schůzky, třeba jednou za dva měsíce, aby nemusely probíhat nejrůznější separátní skupinky. Na nich bychom si měli říct, co vlastně chceme prosazovat, co se podařilo a tak dál. Potřebujeme mít zpětnou vazbu. Myslím si, že absence komunikace je důvod, proč tady není silný jasný lídr.

Jak vidíte reálně své možnosti a jak velkou podporu cítíte?

Někteří kandidáti začali svou kampaň dříve než já a možná je to trochu zvýhodňuje. Já jsem tento týden dokončil objetí všech krajů, kde jsem se potkal se zástupci okresů. Všude jsem se dozvěděl, že profesně a odborně jsem nejlepší kandidát, ovšem zároveň říkají jedno ale. Často skloňují, jak bych to stíhal, že mám funkcí dost. Jsem ale přesvědčený, že bych to dokázal. V klubu mám právo veta, ale de facto ho řídí manažerský tým. Je pravda, že primátor města je prestižní funkce. Umím si to ale představit. Jeden den v týdnu v Praze určitě zvládnu. Lockdowny nám ukázaly, že funguje i řada dalších komunikačních prostředků a že se dá spousta věcí udělat i na dálku. Trochu mám pocit, že je to zástupný důvod.

Kdo z protikandidátů je vám blízký a s kým se naopak neshodnete?

Nikoho očerňovat nebudu. Vybrat někoho vyloženě blízkého nedokážu. Stejně tak ale někoho s kým se neshodnu. Kolega Šidliak je právník, pracoval na stanovách, ale myslím si, že zkušenosti s prací v klubech nemá. Pan Salač má podle mě také ve fotbale krátkou minulost. Zdeněk Zlámal byl místopředsedou čtyři roky. Určité výhrady k jeho práci jsem měl, ale také je třeba říct, že to neměl jednoduché.

Koho byste chtěl na předsedu FAČR?

Morava, jak to cítím, favorizuje Petra Fouska, i když stoprocentně jednotná asi nebude. Já říkám na rovinu, že si umím představit oba dva kandidáty. Petr Fousek je vynikající manažer, Karel Poborský je mi bližší jako fotbalista. Navíc mám trochu problém s tím, jak se dehonestuje za to, kdo jej podporuje a pak se háže do jednoho pytle s Berbrem a podobnými věcmi. Na druhou stranu se asi opravdu nevymezil jasně a neřekl, že by klíčové lidi určitě vyměnil, což mu škodí. Já osobně jsem jednoznačně pro personální i ekonomický audit.