Uplynulou neděli jsem se vypravil na okresní soutěž a to do Pňovic, kam mně tamní funkcionáři pozvali. Na pořadu byly mládežnické předzápasy (benjamínci turnajově dopoledne a dorostenci) a závěr tvořil duel mužů Pňovice – Králová.

Byl jsem zvědavý, jaký je aktuální stav Pňovického fotbalu. A rád konstatuji, že fotbal a sportování obecně v Pňovicích prožívá dobré časy. Už od vstupu do areálu je patrné, že se fotbalisté o svůj stánek starají, jak mi řekl předseda klubu František Podhora, významná pomoc je ze strany obecního úřadu v Pňovicích, který podporuje veškeré sportovní aktivity v obci. Díky tomu a také zájmu obyvatel v obci se podařilo postupně zahájit činnost benjamínků – velké zastoupení rodičů dětí s trenérem Filipem Kleinem, dorost trénuje Milan Machánek a o organizační záležitosti se už roky stará Boleslav Obšil. Celou TJ Sokol Pňovice řadu roků vede předseda Jaroslav Kupec. Do výčtu úspěchů patří i dvě družstva malé kopané, populární Buldoci Pňovice a Dřeváci Pňovice a co je velmi významné, je parta žen, fotbalistek, které si každý čtvrtek přijdou svůj fotbálek, zahrát. Členů a aktivit v Pňovicích přibývá, mají to na svědomí právě výše jmenovaní obětavci, lidé, ke kterým mají ostatní důvěru a také parta, kterou dokázali společně udělat.

V Pňovicích na Vás dýchne radost z pohybu, příjemné prostředí a chuť lidí pro sebe, své děti a rodiny, dělat věci, které je baví a mají z nich radost. Může to být příklad pro mnohé další obce. Je to ale o lidech a práci. Cítil jsem se tam výborně a chci i touto cestou Pňovické sportovce pozdravit a popřát jim hodně štěstí.

Mgr. Stanislav Kaláb, předseda fotbalového svazu Olomouc