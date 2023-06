Oslavy 90 let fotbalu v Bělkovicích-Lašťanech se vydařily na výbornou. Jejich vrcholem se stal zápas mezi místním celkem hrajícím I. A třídu, který byl pro tuto příležitost ještě doplněn slavnými odchovanci Ondřejem Zmrzlým a Martinem Pospíšilem proti výběru iniciativy Děti Dětem, za který nastoupili hráči jako Zdeněk Zlámal, David Rozehnal, Martin Blaha či Roman Hubník. O akci, nedávno skončené sezoně i o jedné zajímavé nadcházející akci se pak rozpovídal bělkovický předseda, hráč, trenér mládeže a lékař v jedné osobě Marek Vinkler.

Marek Vinkler | Foto: SK Bělkovice-Lašťany

„Bylo to super. Jsem rád, že se u nás v Bělkovicích objevila taková jména jako Rozehnal, Zlámal, nebo třeba Hubník. Bohužel to ale pro mě bylo trošku svazující v tom, že jsem řešil spoustu organizačních věcí. Zároveň jsem ale šťastný, kolik lidí si našlo na hřiště cestu a věřím, že si to užili stejně jako my na hřišti," popisoval Vinkler chvíli po skončení hlavního zápasu.

Celá akce měla ale kromě sportovního i charitativní podtext. Ve spolupráci s organizací Děti dětem se zde totiž vybralo nádherných 50 300 korun na pomoc malé Berenice Mičkové trpící vzácným Rettovým syndromem.

„Strašně se mi iniciativa Děti dětem líbí. Je úžasné, jakým způsobem pracuje a jaké akce pořádá. I proto jsem pana Vaňka oslovil s tím, aby se k nám dnes zapojil. A je výborné, že se nám podařilo vydělat na Bereničku a vydělat tolik peněz, které pomohou nejen jí, ale v podstatě celé její rodině," říká.

Tak jako s průběhem oslav a výsledkem sbírky už ale tento 30letý borec, který v civilu pracuje jako lékař, nemůže být spokojený s nedávno dohranou sezonou. Jeho celek v ní totiž skončil až na jedenácté příčce ve skupině B olomoucké I. A třídy, pouhých pět bodů před posledním Dubem nad Moravou a předposledním Lipníkem nad Bečvou.

„Sezona, kterou jsme si minulý týden společně vyhodnotili, příliš povedená opravdu nebyla. Faktorů, proč nám to nešlo jako dříve, bylo více a asi bych to úplně nerozpitvával. Nyní se z toho chceme pořádně poučit, pořádně zamakat přes letní přípravu a věřím, že v příští sezoně už budeme v I. A třídě hrát mnohem důstojnější roli," popsal situaci.

Novosadský kouč Sobek: Sezonu hodnotím dobře z více pohledů, trend chceme udržet

„Potřebujeme navíc doplnit hráčský kádr, protože nás hlavně během jara sužovala hromada zranění a nejednou se stalo, že jsme na zápas jeli ve dvanácti lidech. Záhodno by bylo asi i zlepšit tréninkovou morálku," dodal ještě.

Vylepšit si svou náladu ze svých sportovních výsledků si bude moci Vinkler ale už poměrně brzy. Je totiž členem české reprezentace lékařů a už od 1. července ho bude ve Vídni čekat už třetí mistrovství světa.

„Budeme tam obhajovat stříbro. To jsem získal při obou dvou svých účastech a já pevně věřím, že letos už by z toho mohlo být zlato. Přece jenom, zrovna tento kov mi do sbírky ještě chybí, tak uvidíme," uzavřel s úsměvem.

Zdroj: Deník/David Kubatík