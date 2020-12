„Ve výkonném výboru jsem dvanáct let. Nechci říct, že je to povinnost, ale cítím jistou odpovědnost v práci pokračovat,“ říká Ondroušek, který v rozhovoru pro Deník promluvil o vztahu s Benešem, se kterým měl původně kandidovat v tandemu, ale i o nálepce „berbrovce“, které se mu dostává.

Jasný dotaz na úvod. Budete kandidovat na předsedu?

Ve výkonném výboru jsem dvanáct let. Nechci říct, že je to povinnost, ale cítím jistou odpovědnost v práci pokračovat. Na posledních valných hromadách jsem dostal dvakrát nejvíce hlasů z kandidátů do výkonného výboru. Myslím, že klubům mám pořád co dát a proto kandidovat budu.

Určitou dobu se počítalo s tím, že budete společně kandidovat s Jakubem Benešem ze Sigmy v tandemu. On nakonec ohlásil kandidaturu na předsedu sám. Proč se to změnilo?

S Jakubem spolupracujeme necelé čtyři roky v rámci fotbalové akademie Olomouckého kraje, kde on působil jako manažer dosazený FAČR a já jako předseda nadačního fondu, který je zřizovatelem. Asi před půl rokem, když současný předseda Kaláb avizoval, že kandidovat dál nehodlá, jsme se spolu bavili o tom, že by bylo dobré, aby se zapojil do dění v okresním fotbalu. V té době ještě nebyl předsedou spolku Sigmy. Nakonec se rozhodl kandidovat na předsedu sám. Je to jeho rozhodnutí.

Vysvětlili jste si to nějak?

Bavili jsme se o tom. Konzultoval svůj krok se zástupci z hnutí Fotbalové evoluce. Konzultace proběhly s panem Řepkou a dalšími. Vnímám i jistý tlak z jeho klubu, že by měl být předsedou a ne řadovým členem.

Proti Kubovi se vymezovat nehodlám

Jaký očekáváte souboj? Sám jste říkal, že přes akademie k sobě máte blízko.

A čtyři roky jsme se vzájemně velmi dobře poznali. Byli jsme v kontaktu každý týden. Řešili jsme zázemí pro akademiky. Když ale začal pracovat jako předseda spolku, tak bylo dobré, aby post manažera akademie opustil. Vztahy ale zůstaly.

Mezi oběma tábory, které se utváří, alespoň pohledem zvenčí docela řinčí zbraně. Jsou tam ostrá vyjádření. Na druhou stranu ne přímo mezi oběma kandidáty.

Já se do takových soubojů nechci zapojovat. Vím, že probíhají setkávání klubů, kde jsou předkládány nejrůznější informace. Ne vždy plně pravdivé. Pak mi někdo volá. Já nejsem zastáncem řinčení zbraní. Proti Kubovi se vymezovat nehodlám. Já jdu do voleb s tím, že je za mnou dvanáct let práce v okrese. Výsledky tady jsou. Když jsme před dvanácti lety začínali, byla prázdná pokladna, byl tady nějaký stav dění. Jsem přesvědčený, že jsme to výrazně zlepšili. Ať stav financí, nebo třeba počty hráčů mládeže, které pomalu zase začínají stoupat. Nestydím se za to, čeho jsme dosáhli i s kolegy Ivanem Čechem, Pavlem Sukem, Milanem Hladkým a dalšími. Samozřejmě i pod vedením předsedy Standy Kalába.

Berbrovy praktiky? Absolutně nesouhlasím

Stanislav Kaláb je však v poslední době vnímán velmi negativně. Jako zastánce linie Romana Berbra. A vaše jméno dostává automaticky nálepku „berbrovec“ taky. To je pro volby velký problém, ne?

Upřímně nevím, co přesně má znamenat na Moravě „berbrovec“. Ale ta nálepka tady je a vadí mi. Nebo spíš mě velmi uráží. Já jsem se s panem Berbrem vídal na valných hromadách. Jednou náš krajský svaz navštívil. S jeho praktikami absolutně nesouhlasím. Práce s rozhodčími, uplácení, ovlivňování, fiktivní faktury. Je to hrozné, šílené. Na okrese i na kraji já dávám vždy kompletní vyúčtování měsíčního hospodaření.

Tak co třeba hlasování pro návrhy Romana Berbra? Zvlášť, když některé moravské kluby hlasovaly jinak.

Ano, to je mi podsouváno. Já jsem vždy hlasoval podle dohody v rámci dohody krajského fotbalového svazu. Když se před valnou hromadou na setkání divizí a MSFL probírají některé věci bez účasti ostatních zástupců z Moravy, tak je pak těžko vyčítat, že hlasujeme rozdílně. Když informace dostane jen polovina delegátů, tak se to stane. A souhlasím, že pak vypadáme jako blbci. Pokud bychom na setkání byli a vyslechli si argumenty, můžeme se rozhodnout jinak.

To je spor okolo poslední valné hromady v Olomouci, kde část moravských delegátů neposvětila změnu stanov ohledně volby ženy do výkonného výboru.

Ano. Předsedové okresů a krajů absolvovali schůzku s předsedou Malíkem a sekretářem Paulym. Vysvětlovány byly plusy a mínusy. Výkonný výbor v Praze se za změnu také jednomyslně postavil. Na valné hromadě se ale moravská skupina divizí a MSFL setkala a rozhodla se návrh nepřijmout formou zdržení se hlasování. Pak jsme opravdu vypadali nejednotně. Připomněl bych ale, že tady vidím vinu moravského místopředsedy Zdeňka Zlámala, byť si ho vážím, že schůzky opravdu všech moravských delegátů nesvolává. Nikdy asi nebudeme hlasovat stoprocentně jednotně. Nejsme ovce a každý má svůj názor. Ale je chyba, liga, kraje a okresy hlasují pro a ostatní kluby jinak. Obrazu fotbalu to neprospívá.

Na druhou stranu problematických hlasování ale bylo bezesporu víc. Z konkurenčního tábora jsou slyšet obvinění, že za hlasy přicházely od Romana Berbra nejrůznější odměny. Posun Kalába ml. na technického delegáta, záchrana protežovaného rozhodčího Vysloužila na ligové listině apod.

Co se týká věcí rozhodčích a delegátů, to jsem nikdy neřešil. Nevidím do toho. Znám pana Švancaru, což je nejstarší rozhodčí v republice a můj soused. Férový chlap. Do postupů rozhodčích, delegátů a podobně jsem ale nikdy nemluvil. A není to o tom, že to nechci vidět. Kdo, kde, s kým, jak to řeší… Nevím. Informace, které na povrch vyplouvají mě mrzí. Neschvaluji to. Mě zajímají především kluby. A od těch slyším to, že každý chce, aby přijel rozhodčí, odpískal zápas férově a zase odjel. Aby o něm nikdo pomalu nevěděl. Kluby jsou rády, že je nemusejí vyplácet, protože odměny a cesťáky platí FAČR.

Turnaj veteránů? Vše za běžné ceny

Dobře. Přímo s vaší osobou má být spojen turnaj veteránů, který se hrál na Nových Sadech v září. FAČR ho měl proplácet. To nebyla odměna?

Někdy na jaře jsem byl v Praze na jednání a Ota Mestek,šéf oddělení Grassroots fotbalu mi říkal, že turnaj veteránů proběhl čtyřikrát v Čechách a na Moravě nemají areál. Nabídl jsem tedy náš areál na Nových Sadech s tím, že máme zkušenosti z turnaje akademií, kde hráli například Glasgow Rangers . Největším problémem u takových akcí je vždy dostatek hřišť a hlavně šaten, což máme díky vybudovanému zázemí pro akademie. Přijela kontrola z FAČR, areál prošli a schválili. Nahrálo nám, že do Olomouce je dobré spojení, je to střed Moravy. Odehrávalo se to v poměrně komplikované době kvůli covidu.

S konáním turnaje však měly být spojeny i peníze ze strany FAČR – konkrétně 174 tisíc korun.

Šlo o standardní nájem. Dostali jsme rozpočet, za který se akce konala ve Slaném s tím, jestli se do něj vlezeme. Zvážili jsme to, zjistili jsme, že ano. Ať šlo o občerstvení pro cca 200 lidi, o úklid, rozhodčí, zdravotník, nájem ploch, za všechno byly běžné ceny. Nešli jsme ani o korunu výš, než v minulých letech ve Slaném.

Jsou mezi dvěma tábory vykopané nepřekročitelné příkopy? Nejste schopní spolupracovat?

Současný stav je špatně. Je tam přesah na velkou fotbalovou politiku, to je bez diskuze. Místo abychom řešili naše okresní a krajské starosti a naše okresní kluby, tak se bojuje o hlasy na velké valné hromadě. Nelíbí se mi to. Na druhou stranu je to prostě fakt, že předsedové okresních svazů jsou delegáty valné hromady a každý mají jeden hlas. Právě tam ale vidím chybu v absenci těch koordinačních schůzek za účasti všech, kde by se mohly názorové proudy sjednocovat.

Znám bolesti klubů na okresní úrovni

Pojďme k vašemu programu. Co podle vás pálí okresní kluby a co by měl být prvořadý úkol nového vedení?

Současná situace ohledně zastavení soutěží nám s největší pravděpodobností přinese úbytek fotbalistů. Měli bychom se tedy snažit hlavně o to, abychom pomohli klubům udržet u fotbalu mládež, ale platí to pro všechny kategorie. Myslím, že v tomto směru trochu víme, jak na to. Lukáši Bartoňovi se skvěle daří obnovovat strukturu v těch nejmenších klubech. Na Nových Sadech máme po Sigmě, Přerovu a Prostějovu největší počet hráčů. Celkem 292, z toho je 211 do 18 let. Máme 2 ženská družstva, což je v klubu dlouholetá tradice. Mimochodem ženský fotbal je také cesta, kterou bychom měli více podpořit. Chtěli bychom více pomáhat i materiálně.

Jak?

Z mého pohledu dnes není zase až tak obrovský problém sehnat sponzory na dresy a pomůcky. Ale na trávu, hnojivo, opravu hřiště, to už je komplikovanější. V tom bych chtěl pomoct. Léta jsem fotbal hrál na okresní úrovni a myslím si, že vím, jaké bolesti kluby v těchto patrech mají. Je to z pochopitelných důvodů velmi odlišné od problémů, které řeší profesionální kluby, ale klidně i kluby na úrovni krajského přeboru. Na mnoha místech se to tzv. dělá ve dvou ve třech lidech.

Kdo bude kandidovat společně s vámi? Máte vytvořený tým?

Je výrazně mladší. Čtyři členové stávajícího výkonného výboru už nechtějí z věkových důvodů dál pokračovat. Ivan Čech, Milan Hladký, Pavel Suk a předseda Stanislav Kaláb. I sem může přijít nový vítr. Věřím, že mám podporu doktora Charvota z Velkého Týnce, Lukáše Janáčka z Troubelic, Miroslava Koláčka, který je sekretářem Příkaz. Byl bych rád, kdyby se předsedou komise mládeže stal Michal Ponížil z Chválkovic. Je tam Karel Šrámek ze Šternberku, který by mohl být předsedou sportovně technické komise. Robert Vojtek z Kožušan by mohl vést disciplinární komisi. Ladislav Rosskohl by mohl pokračovat v čele komise rozhodčích.

Co když neuspějete ve volbě na předsedu, byl byste řadovým členem výboru?

Myslím si, že ne. Přece jen si myslím, že by měl nastat nějaký posun. Pokud neuspěji, zůstanu v klubu, i když i tam samozřejmě probíhají volby. Na úplný závěr chci poděkovat všem hráčům, funkcionářům, trenérům, fanouškům a lidem, kteří zvládli tento složitý rok za práci pro sport, který tak milujeme. A všem samozřejmě popřát klidné vánoce, pevné zdraví a co nejrychlejší návrat na fotbalové trávníky v roce 2021.