Již 52. ročník olomouckého malého fotbalu by měl vypuknout 27. března 2023.

1.liga

Sokol Mezice - SK Véska 3:4 (2:2)

Branky: Mrtýnek V. 2, Přikryl - Tögel 3, Dráb

Hosté potřebovali k potvrzení 2. místa v tomto zápase bodovat, to se však od samého začátku nerodilo lehce. Chyběli jim dvě týmové opory Šuba a Janotka. Domácí ve 20.minutě vedli už 2:0, ale Véska se k vytouženému výsledku nakonec prokousala. Pro domácí to bylo bohužel loučení s 1.ligou. Do nové sezóny se do nejvyšší soutěže nepřihlásili.

RK Kafki - FC Levotil 4:3 (2:1)

Branky: Hrabal 2, Kaďorek 2 - Pospíšil, Dragon, Fidler

V posledním kole se odehrál přímý souboj o 3.-6.místo. Vítěz tohoto duelu nakonec bere to nepopulární čtvrté, protože Galatasaray dostali od končících Galacticos dárek v podobě dvou bodů bez boje. Horní polovina tabulky za vítězným Kovo Dřevo byla totiž velmi vyrovnaná a o konečném umístění se rozhodovalo snad v každém ze závěrečných zápasů. Levotil se stal v letošním ročníku velmi příjemným překvapením.

United Players - Meta Pohořany 8:1 (4:0)

Branky: Doseděl 3, Kryl 2, Pagáč 2, Čech - Vychodil

Putování Mety Pohořany 1. ligou tak končí bez výhry, naopak druhý nováček z United Players skončil přesně ve středu tabulky. Metu je potřeba až na pár výjimek pochválit za bojovnost a snahu, United ocenit za kvalitní fotbal, kdy leckdy obrali o body i týmy z horních pater konečné tabulky.

Sokol Pohořany - Inter Šternberk 3:0 kontumačně

Inter se bohužel po potvrzení sestupu do 2. ligy již k zápasu posledního kola nedostavil.

Galacticos - Galatasaray 0:3 kontumačně

Rozloučení s Galacticosem bohužel také neproběhlo. Tento tým v soutěžích končí, Galatasaray tímto kontumačním vítězstvím získává bronzové umístění.

FC Chelsea - FC Skunk 1:3 (1:0)

Branky: Arnaudov - Poledna, Svoboda, Dvořák

Chelsea se s jistotou udržení v 1. lize pokoušela v posledním kole o skalp dobře hrajících Skunků. Poločasové vedení se jim ale dotáhnout nepodařilo, a tak hosté končí na 5.místě a domácí na 10.místě, těsně nad hranicí sestupu.

Kovo Dřevo volno

1. Kovo Dřevo 24 186:68 43 – mistr MFO

2. SK Véska 24 143:88 37

3. Galatasaray 24 154:75 35

4. RK Kafki 24 164:72 34

5. FC Skunk 24 110:66 34

6. FC Levotil 24 102:71 31

7. United Players 24 109:108 25

8. Sokol Pohořany 24 99:104 18

9. Galacticos 24 71:122 17

10. FC Chelsea 24 63:167 14

11. Sokol Mezice 24 57:119 12

12. Inter Šternberk 24 86:165 10 – sestup do 2.ligy

13. Meta Pohořany 24 54:173 2 – sestup do 2.ligy

2.liga A

Z druhých lig si zajistili postup do nejvyšší soutěže Raptors team a Hurikán Velká Bystřice, 1.ligu si nakonec zahrají i FC Luběnice, kteří nahradí Galacticos. Skupina A druhé ligy byla hodně zajímavá, napínavá zejména v bojích o přední příčky až do konce ročníku. Na druhém pólu tabulek skončilo a do 3.ligy sestupuje 6 týmů, avšak dvě z nich, Moravan Cholina a NanoComplex, se do příštího ročníku nepřihlásili.

FKlidu - SK Náklo 2:2, Raptors team - Moravan Cholina 9:0, MK Náměšť - Koník Litovel 6:3, Sokolka Horka A - Restoma Štěpánov 3:2, New park - FC Luběnice 3:7, Lazce United - Chalapeňos 0:3 kont., FC Chořelice volno

1. Raptors team 24 157:60 40 – postup do 1.ligy

2. FC Luběnice 24 123:64 36

3. FC Chořelice 24 144:53 34

4. SK Náklo 24 127:81 34

5. New park 24 117:110 29

6. FKlidu 24 80:99 23

7. Chalapeňos 24 83:98 22

8. Lazce United 24 83:117 22

9. Restoma Štěpáno 24 83:97 20

10. Sokolka Horka A 24 103:117 18

11. Moravan Cholina 24 60:116 16 – sestup do 3.ligy

12. MK Náměšť 24 76:112 13 – sestup do 3.ligy

13. Koník Litovel 24 64:176 3 – sestup do 3.ligy

2.liga B

FC Alcatraz - FC Hroší stavby 0:3 kont., Hurikán VB - MODOS 10:1, NanoComplex - Bílá puma 6:3, Roko Samotišky - Sokol Dubany 3:8, Pivní balet 99 - Kamerun 10:2, SK Mrsklesy - FC Křídla 5:6, FK Krčmaň 97 volno

1. Hurikán VB 24 156:47 42 – postup do 1.ligy

2. FC Hroší stavby 24 126:74 34

3. Sokol Dubany 24 140:109 32

4. SK Mrsklesy 24 119:91 30

5. Pivní balet 99 24 133:102 28

6. Kamerun 24 120:100 28

7. FC Alcatraz24 106:105 25

8. FC Křídla 24 96:103 22

9. MODOS 24 83:127 18

10. Bílá puma 24 88:104 16

11. FK Krčmaň 97 24 69:119 15 – sestup do 3.ligy

12. NanoComplex 24 76:122 12 – sestup do 3.ligy

13. Roko Samotišky 24 63:172 4 – sestup do 3.ligy

3.liga A

Tři ze čtyř skupin 3.ligy ovládli jejich vítězové suverénně, Peklo Nová Ves, Celtic i Hajduk měli jisté prvenství již několik kol před koncem. Naopak 3.B liga byla velmi zajímavá a vyrovnaná. Do 4.ligy sestupuje celkem 16 týmů, příští ročník tak bude mít tři skupiny 3. ligy a dvě skupiny čtvrté ligy.

MK Dl. Loučka - AC Karasov 2:1, Dřeváci Pňovice - Zákl. Hnoyland 6:4, Bulldogs Pňovice - FC Nasa 2:15, Žerotín - SK Profit NV 6:1, KMK Březové - FK Rozvadovice 6:5, Buldog Unčovice - KZT Štěpánov 3:5, FC Peklo NV volno

1. FC Peklo NV 24 114:59 40 – postup do 2.ligy

2. FC Nasa 24 107:74 28

3. SK Profit NV 24 87:73 28

4. AC Karasov 24 73:66 27

5. Dřeváci Pňovice 24 95:88 27

6. Buldog Unčovice 24 76:72 25

7. KZT Štěpánov 24 64:61 23

8. MK Dl. Loučka 24 77:78 22

9. Bulldogs Pňovice 24 92:111 21

10. Žerotín 24 58:66 21 – sestup do 4.ligy

11. FK Rozvadovice 24 66:81 20 – sestup do 4.ligy

12. Zákl. Hnoyland 24 48:77 12 – sestup do 4.ligy

13. KMK Březové 24 56:107 12 – sestup do 4.ligy

3.liga B

Barbar - Sokol Skrbeň 3:5, Sokolka Horka B - FK Břuchotín 2:4, Rotor LBT - Sedlisko 11:3, SK Kopeček - Topmont Bukovany 2:2, Dorespo Lošov - Atl. Bystrovany 3:0, RoDo Legendy - Sokol Křelov B 2:5, Dyn. Bystrovany volno

1. Sokol Křelov B 24 122:58 39 – postup do 2.ligy

2. Sokolka Horka B 24 112:69 35 – postup do 2.ligy

3. RoDo Legendy 24 86:64 31

4. Sokol Skrbeň 24 112:80 29

5. Dorespo Lošov 24 80:61 29

6. Atl. Bystrovany 24 81:61 27

7. FK Břuchotín 24 95:95 25

8. Dyn. Bystrovany 24 62:74 20

9. Sedlisko 24 89:112 20

10. SK Kopeček 24 51:72 17 – sestup do 4.ligy

11. Topmont Bukovan 24 49:87 13 – sestup do 4.ligy

12. Rotor LBT 24 57:103 12 – sestup do 4.ligy

13. Barbar 24 61:121 11 – sestup do 4.ligy

3.liga C

FC Broky - Second Wave 5:6, Celtic Olomouc - Sportbar Sigma 5:6, Bažanti - FC 1970 Bubeník 0:3 kont., FC ZRTV Loko - FC Creditas 3:5, Erena Černovír - Académica 12:4, FC Rataje - FC Bastila 6:3, Arsenal Loučany volno

1. Celtic Olomouc 24 138:64 40 – postup do 2.ligy

2. Second Wave 24 132:107 34 – postup do 2.ligy

3. Sportbar Sigma 24 139:84 34

4. FC Broky 24 104:79 30

5. FC Creditas24 92:72 29

6. FC Bastila 24 88:102 29

7. FC 1970 Bubeník 24 95:76 23

8. FC ZRTV Loko 24 92:106 22

9. FC Rataje 24 68:88 22

10. Arsenal Loučany 24 79:88 21 – sestup do 4.ligy

11. Erena Černovír 24 91:106 21 – sestup do 4.ligy

12. Académica 24 47:121 5 – sestup do 4.ligy

13. Bažanti 24 0:72 0 – odstoupili ze soutěže

3.liga D

F1 - El. Otáhal B 9:4, Zelené balet - 1.FC Černovír 14:5, Hajduk Olomouc - MFK Suchonice 11:0, Buff-belt - FC Fiasco 4:0, Real stars - Geoboys 2:10, Darkside - Leaders 4:10, Mlha team volno

1. Hajduk Olomouc 24 144:57 40 – postup do 2.ligy

2. F1 24 131:87 32

3. Geoboys 24 142:100 31

4. Buff-belt 24 101:83 30

5. MFK Suchonice 24 115:102 29

6. Zelené balet 24 131:97 28

7. FC Fiasco 24 142:90 27

8. Real stars 24 119:123 24

9. El. Otáhal B 24 102:109 20

10. Leaders 24 93:119 16 – sestup do 4.ligy

11. Mlha team 24 107:140 16 – sestup do 4.ligy

12. Darkside 24 99:144 15 – sestup do 4.ligy

13. 1.FC Černovír 24 60:235 2 – sestup do 4.ligy

4.liga A

Ze čtvrté ligy postupují první tři týmy tabulky, nováčci FK Bohuslavice a 1.FT OST, doplněni o MK Jívová. Do posledních kol byli ve hře i FC Tigers a MK Chudobín.

MK Jívová - FC Štok 3:6, FK Bohuslavice - Ajax Pivodam 2:4, 1.FT OST - FC Bublákov 4:1, FC IJZ - FC Tigers 2:8, Odra - 1.FC Skrbeň 3:1, MK Chudobín volno

1. FK Bohuslavice 22 101:45 35 – postup do 3.ligy

2. MK Jívová 22 131:59 33 – postup do 3.ligy

3. 1.FT OST 22 102:50 33 – postup do 3.ligy

4. FC Tigers 22 129:65 32

5. MK Chudobín 22 105:47 30

6. FC Bublákov 22 78:75 23

7. Ajax Pivodam 22 80:70 20

8. Odra 22 65:65 20

9. FC Štok 22 65:119 16

10. 1.FC Skrbeň 22 44:114 13

11. FC IJZ 22 36:161 9

12. FC Lutín 22 0:66 0 – vyloučeni ze soutěže

