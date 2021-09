Sedmadvacetiletý odchovanec Sigmy Olomouc, vítěz MSFL a bývalý hráč ligového Slovácka Tomáš Vasiljev se rozhodl ve 27 letech ukončit fotbalovou kariéru. „Po pádu Blanska z druhé ligy nepřišla uspokojivá nabídka, která by mi dávala smysl pokračovat,“ prozradil Vasiljev. U fotbalu ale zůstal a vrhl se na trenérskou dráhu. Momentálně působí jako asistent trenéra u kategorie do osmnácti let týmu Sigmy Olomouc.

Tomáš Vasiljev (v bílém) | Foto: Deník / Stanislav Heloňa

Přitom ještě v březnu byl přesvědčený, že život profesionálního fotbalisty bude pokračovat. Měl ještě na rok platnou smlouvu v Blansku, které ale sestoupilo do MSFL. „Vnímám celou svoji životní situaci. Nedávalo mi smysl dojíždět hodinu do třetí ligy, pokud by přišla atraktivní nabídka z top týmu druhé ligy nebo z nejvyšší soutěže, určitě bych pokračoval. Ale už je mi 27, takže nejsem talent a je malá šance, že si mě někdo vytáhne do ligy,“ prozradil rychlonohý, teď už bývalý, hráč.