Bývalý obránce Sigmy přitom do duelu s Lutychem neměl vůbec v úvodní jedenáctce vyběhnout. V prvotní sestavě nefiguroval a jeho kouč se až na poslední chvíli rozhodl udělat změnu.

„Soupeř nasadil hodně ofenzivní sestavu. My jsme proto nakonec zvolili trošku defenzivnější rozestavení a hráli jsme na tři stopery 5-4-1 v obraně a 3-6-1 v útoku,“ prozradil Deníku samotný stoper.

Tento duel mu však podle všeho přán nebyl. Po půl hodině hry podstoupil souboj koleno na koleno a zůstal sedět s bolestivou grimasou na trávníku. O minutu později už byl ze hřiště pryč.

„Trefil mě nad koleno do svalu, takže by to měl být nejspíš jen velký koňar a nemělo by to být nic vážnějšího. Ani na vyšetření jsem nejel a v neděli už to bylo lepší,“ popisoval souboj i vyhlídky Jemelka. Není tak vyloučené, že bude připravený hned na páteční duel proti Kortrijku.

Jeho spoluhráči bez něj získali bod za remízu 1:1, když o vítězství přišli až šest minut před koncem. V tabulce Leuvenu patří devátá příčka a osm kol před nadstavbou má stejně bodů jako osmý Beerschot, který postupuje do bojů o Evropskou ligu.