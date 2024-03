/KOMENTÁŘ/ Jeff Lunhow. Muž, který má zájem o vstup do vlastnictví SK Sigma Olomouc. Muž, který z nejslabšího týmu Major League Baseball udělal coby generální manažer vítěze Světové série v roce 2017. Slavný triumf Houstonu Astros však v listopadu 2019 zastínil skandál, tým měl totiž i během vítězné série podvádět.

Zamíří na Andrův stadion americký investor? | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Lunhow se jako jediný z obviněných neomluvil a po suspendování v roce 2020 už se do nejslavnější baseballové ligy světa rovněž jako jediný nevrátil. Dodnes tvrdí, že on nic špatného neudělal. Dá se tomu ale věřit? A může byznysmenovi, který je výkonným ředitelem americké společnosti BCS, věřit vedení olomoucké Sigmy?

Houston Astros během impozantního tažení za titulem v roce 2017 postupně vyřadili slavné celky Bostonu Red Sox, New York Yankees a ve finále i LA Dodgers. Jenže právě v letech 2017 a 2018 se na stadionu Astros v Houstonu měly dít nekalé praktiky.

Vedení MLB odhalilo, že Astros měli za střídačkou nepovolený monitor, který pomáhal dešifrovat signály protivníka. V praxi to mělo fungovat tak, že kamera na hřišti sledovala protivníkova chytače, když předával nadhazovači instrukce k dalšímu nadhozu.

Mezitím hráči a další členové Astros sledovali monitor, podle kterého zjistili, co se na ně chystá a různými zvukovými signály předávali informace pálkaři, například bušením do odpadkového koše. Pálkař tedy věděl, jaký typ nadhozu má očekávat.

Následovaly nejvyšší sankce, jaké kdy proti jednomu klubu v MLB padly, Astros dostali pokutu pět milionů dolarů a přišli o první dva výběry v draftech 2020 a 2021.

A Jeff Lunhow? Nakonec dostal zákaz činnosti v sezoně 2020 za to, že porušování pravidel nezabránil. On sám odmítá, že by o čemkoliv nekalém věděl. Odpůrci jej vidí jako bezohledného obchodníka bez lásky ke sportu, kterého chytili při podvádění. Astros do té doby úspěšného generálního manažera vyhodili.

Příznivci zase Lunhowa obhajují jako člověka zvenčí, který ukázal, že sportovní klub umí vést jako málokdo a neomluvil se, protože neměl za co.

Tak se z velkého jména světa baseballu stal hráč na fotbalové scéně, který po Španělsku, Mexiku a Spojených arabských emirátech vydal přes Vyškov investovat do Česka.

Zanechá stopy i v hanácké metropoli?