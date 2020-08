Netradičně v sobotu v 10.15 nastoupili fotbalisté Dlouhé Loučky k domácímu zápasu okresního přeboru v derby proti nedalekému Újezdu. Ranní čas byl stanoven kvůli hodovým slavnostem v obci a fotbalu tento přesun svědčil.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Sto padesát přítomných diváků totiž sledovalo zajímavý fotbal. Domácí se už v šesté minutě ujali vedení zásluhou Geiera a favorizovaného soupeře trápili. Jenže tři minuty před koncem se trefil hlavou hostující Demeter, který do souboje vletěl, jako by chtěl zbourat zeď. Po tvrdém souboji se bránící hráč zvedal hodně těžce a ani střelec gólu si oslavu neužil tak, jak by si představoval.