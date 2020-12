„Volební rok 2021 je pro český fotbal šancí na alternativní cestu. V Sigmě Olomouc cítíme za vývoj nejen okresního a krajského fotbalu odpovědnost. Po výzvě některých klubů a zralé úvaze hodlám kandidovat na post předsedy výkonného výboru OFS Olomouc,“ napsal Beneš.

Osmadvacetiletý Beneš je jednou z osobností, které podpořily nově vzniklou iniciativu Fotbalová evoluce. Původně se zdálo, že bude kandidovat v tandemu s Josefem Ondrouškem.

Současný místopředseda okresního fotbalového svazu měl být očekávaným nástupcem dlouholetého předsedy Stanislava Kalába, jenž už dopředu avizoval, že kandidovat nebude.

„V první fázi jsme se bavili pouze o mé kandidatuře na člena výkonného výboru. Okolnosti tohoto podzimu nás však donutily přístup přehodnotit. Shodli jsme se, že reálné jsou pro náš klub jen dvě varianty – neangažovat se vůbec, nebo postavit svého kandidáta. A já necítím, že by Sigma měla zůstat nečinná. Nebylo to jednoduché rozhodnutí.“ řekl Beneš.

Okolnostmi má bezpochyby na mysli aféru kolem místopředsedy fotbalové asociace za Čechy Romana Berbra, který skončil kvůli obvinění z ovlivňování zápasů a zpronevěry ve vyšetřovací vazbě.

Kubíček: Kaláb jako "Berbrovec"? Nesmysl!

Za Berbrova politického stoupence bývá v poslední době často označován stále ještě úřadující předseda Kaláb.

„Je to nesmysl. Uměl se s Romanem domluvit, ale to já taky. Je znak dobrého funkcionáře, že se dokáže domluvit, ale nenechá si vnutit nic, co je proti jeho přesvědčení,“ tvrdí bývalý svazový místopředseda a protřelý fotbalový funkcionář Jiří Kubíček.

„Měl jsem s ním vždy korektní vztah. Možná proto, že jsem po něm nikdy nic nechtěl,“ tvrdil Kaláb bezprostředně po vypuknutí kauzy.

„Setkával jsem se s ním při jednáních jako jeden ze čtrnácti předsedů krajských fotbalových svazů,“ dodal.

Zda bude proti Benešovi kandidovat zmiňovaný Josef Ondroušek zatím jisté není.

„Je jen na klubech, jaké fotbalové prostředí si vytvoří a které zástupce do výkonného výboru zvolí. Nejde o funkce, ale o práci pro fotbal. Výkonný výbor by měl být pro oddíly servisní organizací. Jsem rád za všechny podněty, které od klubů dostávám. Ještě větší radost mi dělá, že klubům volby nejsou lhostejné, vzájemně komunikují a navrhují společné kandidáty. Fotbal by takto mohl jít správným směrem. “ doplnil Beneš.