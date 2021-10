„V Olešnici máme kádr nabitý, lavička je plná a nechtěl jsem se posílat do hry na jejich úkor. Na Bouzově bylo několikrát míň hráčů, tak jsem se nakonec dohodl tam. A celkem se nám daří,“ říkal skromně.

Příliš skromně. Bouzov v šesti zápasech III. třídy s Gallem udělal 16 bodů. „Jo, je to dobré,“ usmál se autor jediného gólu celku z podhradí ve víkendovém utkání proti Odrlicím. Před týdnem zase dvakrát pokořil při vysoké výhře 10:2 Drahanovice. „Po dobrých výsledcích z poslední doby si možná někdo myslel, že Odrlice smázneme, ale myslím, že můžeme být nakonec spokojení s tím, že jsme remizovali a na penalty vyhráli. Byl to dobrý soupeř,“ řekl Gallo, který měl hodně povedený víkend.

Olešnice totiž vyhrála na půdě Postřelmova 4:1 a drží se na dostřel čelu I. A třídy. Na vedoucí Konici jí chybí bod. „Mohl jsem si v klidu sednout a podívat se na Velkou pardubickou. To už je taková tradice, kterou držím,“ prozradil chlapík, který jedenáct a půl roku působil v první a druhé lize jako rozhodčí. „Skončil jsem v roce 2014. Poměry tehdy byly takové, jaké byly. Zaplaťpánbůh pro český fotbal, že tehdejší samovládce a jeho paní už tam dnes nejsou,“ říká Gallo.

Na fotbal však nikdy nezanevřel. „Člověk to musí vzít,“ krčí rameny. „I v době, kdy jsem byl v první lize a čas to umožňoval, tak jsem si šel rád zahrát. Samozřejme si občas člověk řekne, jestli mu to všechno za to stojí a jestli to chce podstupovat. Ale mám to prostě rád,“ vysvětluje Gallo.

Díky tomu se tak Bouzov může pyšnit ještě jednou raritou. Hrají za něj tři trenéři. Vedle Galla ještě kouč Litovle Jiří Kohout a hrající kormidelník Bouzova Karel Procházka.

Nefušují si pak pánové tak trochu do řemesla?

„Vůbec ne. Karel tomu jasně šéfuje. Já jsem hráč. Za úkol mám podržet balon a něco s ním vymyslet. Nejsme už takoví dravci a osobní souboje už nevypadají asi tak, jak by měly, ale díky věku, nebo spíš stáří, už zase máme zkušenosti. Jsme schopní zachovat chladnou hlavu a šikovně si nahrát.V naší soutěži to dělá dost,“ uzavřel Gallo.