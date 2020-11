„Byl to nejlepší fotbalista všech dob. Myslím, že to můžu porovnat. Viděl jsem i Pelého, ale Maradona byl ještě něco extra. Neskutečný hráč, kouzelník s míčem, největší bombarďák. Zkrátka nadpozemský,“ říká o něm Oldřich Machala, rekordman v počtu startů za Sigmu v lize.

„Je to hráč mojí generace. Hltal jsem ho, co mě trochu mrzí je, že jsem ho viděl jen v televizi,“ doplnil.

„Já ho uznávám jako nejlepšího fotbalistu všech dob. Určitě do doby než přišli Messi s Ronaldem,“ přidal se i legendární trenér Petr Uličný.

„Všichni jsme věděli, že měl problémy v životě mimo hřiště. Pro všechny fanoušky a celý fotbal je to smutný okamžik. Zemřel příliš mladý. Šedesát roků je málo,“ má Uličný jasno.

„Vidím ho stále před očima v těch slavných zápasech na mistrovství světa v Mexiku a samozřejmě i v tom nejslavnějším proti Anglii, kde dal gól po úžasném sólu a taky „božskou rukou“,“ připomněl zřejmě to největší z fenomenálních představení nevysokého Argentince, který kamkoliv dorazil, dokázal fanoušky naprosto pobláznit.

Byl to největší borec

„Byl to asi největší fotbalový borec, který dokázal lidem dělat radost. Musím říct, že jsem ji já několikrát před televizí tleskal. O tom, jak významnou osobností byl, svědčí i to, že prezident v Argentině vyhlásil státní smutek,“ myslí si Uličný.

Maradona se stal ve své zemi nesmrtelným především díky zisku titulu mistrů světa v roce 1986. Podle mnohých expertů dotáhl tehdy k zemi ke zlatu prakticky sám. Totéž pak zopakoval i v italské Neapoli, kterou na konci osmdesátých let vytáhl z bojů o záchranu ke dvěma mistrovským titulům i poháru UEFA. Právě v tom tkvěla jeho výjimečnost.

„Oproti Messimu s Ronaldem, kteří jsou také fantastičtí, dokázal sám udělat celé mužstvo. Vzal balon, obešel všechny hráče a dal gól. Kopl trestňák, dal gól. Byl naprosto, naprosto mimořádný,“ říká Machala.

Podle něj by se uplatnil i v dnešním fotbale, který se přece jen od dob Maradonovy největší slávy hodně změnil.

„Je hodně srovnávaný s Pelém. Když vidím záběry, jak se v Pelého době chovali obránci, tak je to neporovnatelné. Za Maradony už to bylo jiné, proto o něm naprosto nepochybuju. Jasná věc, uplatnil by se,“ je přesvědčen Machala.

„To, co uměl s balonem… Opradový kouzelník. S tím se prostě musíte narodit. Když jsme v dokumentu o něm viděl jeho kousky, to neměl nikdo. Messi se mu přiblížil, taky je neskutečný, ale Maradona byl ještě jinde. Takový hráč se narodí jednou za 50 možná za 100 let,“ uvedl Machala, který dnes trénuje ve druhé lize Blansko.

A jak by si se slavným argentinským živlem poradil trenérský bouřlivák Uličný?

„Takové bombarďáky jsem nikdy netrénoval. Je to až trochu směšná představa. Asi bych mu musel nechat volnost, i když nějaká pravidla by musel dodržovat. Každopádně kdybych se na něj podíval škaredě, nebo na něj zkoušel nějaké to svoje extempore, tak bych rychle letěl. To by mi na vedení řekli, že takových Uličných můžeme mít sto, ale Maradonu nenahradíme,“ pousmál se.

„Takoví hráči jako Maradona dnes chybí,“ uzavřel Machala.