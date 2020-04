Datart e:LIGA Challenge má ambici zabavit alespoň trochu fotbalové fanoušky, kteří kvůli pandemii koronaviru už druhý měsíc nesmějí na stadiony a restart nejvyšší soutěže je zatím bohužel v nedohlednu.

Hrát se bude o 100 tisíc korun z nadace ligové fotbalové asociace Zelený život. Vítěz rozhodne, kam přesně peníze poputují. Jasno o šampionovi má být 18. dubna.

85rated kickoff

Dvanáct hráčů se nejprve utká ve čtyřech tříčlenných skupinách systémem dvakrát každý s každým. První dva postoupí do play-off, které se bude hrát na dva vítězné zápasy.

Hrát se bude podle formátu „85rated kickoff“. Fotbalisté si zvolí libovolný klub, parametry kvality všech hráčů ale budou srovnány na úrovni 85.

Olomouckou Sigmu bude reprezentovat kapitán Vít Beneš, který má s hraním fotbalových her v online prostředí zkušenosti.

„Kdyby se liga dohrávala na playstationu, tak bych našemu týmu docela věřil. Podle toho, co jsem viděl na soustředění, tak máme dobré hráče. Útočili bychom na první trojku,“ říkal Beneš s nadsázkou v rozhovoru pro Deník v březnu, krátce poté, co byla liga zastavena.

Nakonec dostal důvěru reprezentovat sám.

„Jsem rád, že LFA přišla s touto myšlenkou. Všechny nás trápí, co se děje kolem nás a věřím, že se u turnaje zabavíme nejen my, ale že nabídneme i trochu pozitivní energie všem fanouškům. Když už jim nemůžeme předvést nic na trávníku, pokusíme se o to aspoň online,“ uvedl Beneš pro web české nejvyšší soutěže.

Kopic: Uvidíme, jestli se Beny zlepšil

Ve skupině narazí na plzeňského Jana Kopice, někdejšího spoluhráče z Jablonce, a příbramského mladíka Dominika Kříže.

„V čase našeho společného působení v Jablonci jsme proti sobě sehráli spoustu zápasů. Byly to vždy vyrovnané souboje, ale už je to přeci jen nějaký čas. Sám jsem zvědavý, jestli se Beny od té doby trochu zlepšil,“ vtipkoval Kopic.

„Olomoucká“ skupina C má na programu první hrací den ve středu 8. dubna, druhý pak o týden později.

Zápasy bude možné sledovat prostřednictvím sociálních sítí české nejvyšší soutěže, nebo na webu www.e-liga.cz.

SKUPINY DATART E:LIGY:

Skupina A: Lukáš Provod (Slavia), Matouš Trmal (Slovácko), Lukáš Železník (Opava)

Skupina B: Lukáš Bartošák (Zlín), Karel Knejzlík (Liberec), Jan Matoušek (Jablonec)

Skupina C: Vít Beneš (Olomouc), Jan Kopic (Plzeň), Kříž (Příbram)

Skupina D: Lumír Číž (Ostrava), Jakub Nečas (Bohemians), Patrik Žitný (Teplice)