Glosa: Reprezentace měla ukázat něco navíc, ale ne zrovna tohle

Klíčový zápas čeká dnes na fotbalisty české fotbalové reprezentace. K postupu na EURO stačí s Moldavskem bod, ale řekněme si, to by bylo málo. Pokud Češi chtějí na turnaj, měli by ukázat, že tam po právu patří. To znamená, že by týmy, jako je (při vší úctě) Moldavsko, měli jasně porážet.

Reprezentace v Olomouci | Video: Michal Muzikant