Glosa J. Fišary: Nedělní chvilka fotbalové poezie. Rada má recht a Sigma formu

Takhle se na Andrově stadionu v Olomouci diváci dlouho nebavili. Na Jablonec to Sigma v poslední době moc neuměla. Spíš by se dalo říct, že to je ještě eufemismus. Čtyřikrát za sebou nezvládli Hanáci neoblíbeného soupeře z Peltova severočeského království porazit. Až v neděli.

SK Sigma Olomouc - FK Jablonec 4:0. | Foto: SK Sigma Olomouc

A byl to tedy konec nelichotivé série se vší parádou. Jablonec odjel se čtyřmi góly i naštvaným trenérem Petrem Radou. Vyhlášený bouřlivák byl tentokrát po zápase možná až trochu nečekaně klidný. Sympaticky se nevymlouval na náročný program z pohárové Evropy. „Absolutně to neuznávám. Hráči jsou profíci a musí se stejně připravit na pohár i na ligu. Chtěli jsme to všichni hrát, tak se s tím musíme popasovat,“ prohlásil. Klobouk dolů. Každopádně vyhodnocování olomouckého propadáku v Radově režii tedy jabloneckým borcům nezávidím ani trochu. Hála zářil: Nejlepší zápas v lize? Určitě! V čem je Sigma jiná než pod Látalem? Přečíst článek › Veselo naopak bylo na olomoucké straně. Oprávněně. Druhý poločas se dá směle označit za jedno z nejlepších představení Hanáků za poslední roky. Luxusní centry Zmrzlého či Chvátala, Hálova chladnokrevnost zabijáka s dětskou tváří (byť pod vousy)… Škoda, že u toho byly jen tři tisícovky diváků. Krásnému stánku by alespoň dvojnásobek slušel. Houskovi návrat zhořkl. Co mu řekli bývalí spoluhráči? Přečíst článek › Ale ještě pár takových zápasů a věřím, že si fanoušci cestu na tribuny zase najdou. Sigma v nové sezoně vážně baví. Průměr už má přes tři vstřelené góly na zápas, na hřišti se pořád něco děje, vážně se na to čím dál častěji dobře kouká. Po reprezentační přestávce jedou Jílkovi muži nejdřív do Mladé Boleslavi a pak v pátek 17. září přivítají ostravský Baník. To vypadá jako ideální příležitost.