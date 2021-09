Fotbalový svět je malý a o náhody tu není nouze. V českém fotbalovém rybníčku to platí dvojnásob, ale turbulentní nedělní večer byl přece jenom ještě o něco výjimečnější. Fotbalisté Olomouce remizovali v Teplicích 0:0. Ruku na srdce, zápas hodný zapomnění. Nebýt těch náhod.

Bývalý trenér Teplic Radim Kučera | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Nudné představení ukončilo necelých 10 měsíců trvající trenérské působení někdejší olomoucké ikony Radima Kučery na teplické lavičce a rozjelo se domino, které do problémů dostalo Prostějov. Jeho kouč Jiří Jarošík i s asistentem Tomášem Hunalem mají Kučeru a jeho tým na severu Čech nahradit. Jarošík má ambice, liga je výzva. Navíc pochází z Ústí nad Labem. Další náhoda, co do sebe zapadá.