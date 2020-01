Víkendové akce se zúčastnilo celkem 16 týmů, mezi kterými byli jak pravidelní účastníci, tak také několik nováčků. Týmy bojovaly mimo vítězství také o dvě místenky do republikového finále, které se uskuteční 9. února v Brně.

V sobotu se utkalo osm týmů systémem každý s každým a od prvního zápasu bylo znát, že se slušně zaplněné tribuny budou mít na co dívat. Mužstva složená z amatérských i profesionálních fotbalistů se postarala o výbornou sportovní podívanou. Na hřišti byly k vidění tváře hráčů olomoucké Sigmy, Prostějova, Nových Sadů, Šternberka nebo Velké Bystřice.

Sobotní turnaj nejlépe zvládli Kanárci, jejichž barvy hájil například exligový útočník Václav Vašíček, Pavel Zifčák, který aktuálně hájí barvy druholigového lídra z Pardubic nebo Martin Antl z Viktorie Žižkov.

Dojem zanechali ve žlutém hrající Kanárci nejen na hřišti. „Chtěl bych klukům vyseknout poklonu nejen za výkony na hřišti, ale také za to, jak hezky po sobě uklidili šatnu. Vím, že to není úplně typické, ale snad nikdy se nám nestalo, že by šatna zůstala po turnaji tak čistá, jako byla na začátku,“ ocenil organizátor Lukáš Krbeček.

Na stříbrné příčce skončily Vosy Olomouc a bronzovou pozici obsadil Tým Free and fajrs, složený převážně z hráčů Sigmy Olomouc ročníku 2000.

Nejlepším hráčem sobotního dne byl vyhlášen Tomáš Zlatohlávek, mládežnický reprezentant do 19 let, který jen o několik málo dní později zahájil zimní přípravu s A-týmem Sigmy Olomouc.

„Sobota byla fotbalově velmi kvalitní a chtěl bych klukům poděkovat za jejich výkony. S výběrem nejlepšího hráče jsme měli dost těžkou hlavu, ale nakonec nám byl nejvíc sympatický výkon Tomáše Zlatohlávka, který za nepříznivého stavu několikrát zaskočil i jako brankář v poli a pokud si dobře pamatuji, tak nedostal gól,“ okomentoval jeho výkon Lukáš Krbeček. Sošku pro nejlepšího brankáře si odnesl Jiří Bažant z HDO Junior.

V neděli změřilo stejným systémem síly osm zbývajících týmů a k vidění byly opět pohledné fotbalové akce.

Zejména tým SKUP Olomouc, který vede druhou futsalovou ligu prodával své zkušenosti a naplňoval roli papírového favorita.

Napínavá podívaná, o kterou se starali zejména hráči Chválkovic, Nových Sadů nebo Chomoutova, nakonec dospěla do překvapivého konce, kdy i s notnou dávkou štěstí nakonec triumf vybojoval tým Huaraché, těsně následovaný stříbrným týmem SKUP Olomouc a bronzovým týmem Hunters.

Nejlepším hráčem byl zvolen Martin Janečka z SKUP Olomouc a ocenění nejlepšího brankáře si odnesl Vratislav Švach z týmu Prison break.

Hráče i diváky celý víkend provázela hudební kulisa, fotograf a k dispozici bylo také občerstvení včetně teplých nápojů.

„Jsem moc rád, že se celý turnaj vydařil. Chtěl bych poděkovat všem aktérům, divákům a také partnerům. Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu a to znamená, že se klukům na naší akci líbí, což nás samozřejmě těší nejvíc,“ uzavřel spokojený organizátor Lukáš Krbeček.

Volno však organizátory nečeká, neboť již tento víkend uzavře sérii 6 měst a 8 hracích dní turnaj v Brně a celá šňůra vyvrcholí v závěrečném Superfinále, které se uskuteční 9. února právě v Brně. Účastnit se bude 8 nejlepších týmů z Pardubic, Olomouce, Ostravy, Otrokovic, Prahy a Brna. (krb)