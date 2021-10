Odehráli jste zápas po dlouhých dvou letech. Jak jste se na něj po tak dlouhé době těšili a připravovali?

V kalendáři bych už snad ani nenašel, kdy jsme naposled odehráli domácí utkání. Dnes to navíc bylo speciální v tom, že jsme přivítali opravdu kvalitní mužstvo s reprezentačním gólmanem. A mohu k tomu říct, že jsme dnes obstáli výborně. Hlavně jsem rád, že jsme se po té době vůbec ještě sešli a odehráli pár přípravných duelů.

V zápase s Mýtem jste byli dlouho na dostřel a nic nenaznačovalo tomu, že by tento zápas mohl nakonec skončit takový rozdílem ve Váš neprospěch. Co podle vás rozhodlo?

Jednoznačně naše neproměněné šance. Některé z nich byly doslova tisíciprocentní. Bohužel ale, takový je sport. Soupeř své šance proměnit dokázal a utkání nakonec dovedl do vítězného konce. Jak už jsem ale řekl, herně bylo to utkání vyrovnané.

Ještě bych chvíli zůstal u té koncovky. Jak na ní hodláte do budoucna zapracovat?

Problém byl v tom, že jsme až doteď neměli moc tréninků. Teď už bychom snad měli trénovat pravidelně, a tak na nich samozřejmě zapracujeme i na koncovce. Také bychom se chtěli dostat znovu více do povědomí v Olomouci a okolí. Navíc startuje univerzitní futsalová liga, takže bychom ten futsal chtěli v Olomouci rozšířit mezi více lidí.

Proběhly u Vás během dlouhé přestávky nějaké zásadnější změny v kádru?

Ty teprve přijdou. Očekáváme totiž příchod nových studentů na naši fakultu i na celou univerzitu. Někteří studenti zase naopak odešli, takže ti hráči už u nás v Olomouci nejsou. Určité změny tedy určitě přijdou.

Minulá sezóna se Vám velice podařila, když jste dokázali celou 2. ligu vyhrát. Přišly některým Vašim hráčům nabídky třeba i z prvoligových týmů?

Se zástupci mnohých prvoligových týmů jsme se setkali na letošním grémiu, takže jsme s nimi samozřejmě o určitých hráčích mluvili. Ale tím, že jsou ti hráči spjatí s naším městem a vůbec i vznikem tohoto futsalového oddílu, tak jsme ani nepřemýšleli nad tím, že bychom někoho vůbec pouštěli. Jediný, koho jsme pustili do Helasu Brno, byl Filip Havrda. Náš hráč a reprezentant do 21 let. Nyní je u nich na hostování.

Nemůžu se nezeptat, jaké máte pro letošní sezónu ambice…

Myslím si, že všech šest týmů má letos ambice vysoké. Myslím si, že konkrétně my se budeme ohlížet po vrchních příčkách a uvidíme, zda se nám to podaří. Nohy ale máme stále pevně na zemi. Prioritou je pořád to, abychom byli zdraví a sezónu dokončili.

A kdyby to klaplo, a vy jste po konci soutěže byli první, byl by Vaší ambicí i postup do 1. ligy, který jste při minulém triumfu museli nakonec pustit?

Na to teď samozřejmě nemohu odpovědět. Všechno to bude teprve záviset na finanční stránce. V tomto ohledu je totiž mezi 2. a 1. ligou obrovský rozdíl. Uvidíme příští rok, jak se to všechno vyvine.