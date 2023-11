Před utkáním se nacházeli hráči obou celků ve východní skupině Superligy malého fotbalu na příčkách, které si po zápase šestého kola vyměnili. Zatímco Olomouc vedla a Pardubice byly třetí, PAMAKO po domácí výhře 4:3 poskočilo do čela a celek Mighty Ducks klesl na třetí pozici.

Pamako Pardubice - Olomouc Mighty Ducks | Foto: PAMAKO Pardubice

Pardubice tak kolo před koncem základní části vedou a potvrzují, že jejich vzestup nebyl jen chvilková záležitost. „V Pardubicích se to zvedlo, udělaly se nějaké změny, sešla se docela dobrá parta, snažíme se jezdit i ven se stejnými lidmi, kteří si na sebe zvykají. Snad to bude jen lepší a lepší. U nás je to založené na tom, že jsme jeden tým, společně vyhráváme i prohráváme. Každý zápas jdeme za vítězstvím a kdo nás sleduje trochu víc, vidí, že tím fakt celý tým žije, jezdíme po zadku. Ze začátku sezony asi nikdo nečekal, jak budeme hrát. Věřím, že jsme příjemné překvapení,“ povídal pardubický obránce Vítězslav Hrubý.

PAMAKO šlo do vedení zásluhou Jaroslava Kubáta ve čtvrté minutě, načež Hanáci srovnali v šestnácté minutě po brance Jana Šuby z přímého kopu. Krátce před koncem první půle poslal domácí opět vedení Dominik Šibal a ve 35. minutě zvýšil právě Hrubý. „Byli jsme na míči, ale dělali jsme laciné ztráty, individuální chyby, špatná střídání. Dostali jsme dva zbytečné góly, naopak jeden byl docela hezký. Každopádně do obrany Pardubic jsme se nedostávali. Ve finále jsem jako brankář měl nejvíc střel. Byli jsme neefektivní a neproduktivní dopředu, což musíme do příštích zápasů zlepšit,“ uznal olomoucký brankář Marek Kalina.

Domácí si dokázali taky lépe poradit s těžkým terénem. „Celý zápas pršelo, umělka byla dost rychlá a nepříjemná, hlavně Olomouc má velmi dobrého gólmana s dobrou střelou, každá smrděla, když míč sklouzne a nabere ještě větší rychlost. Jako v každém zápase se ukázalo, že když táhneme za jeden provaz, daří se nám. Soupeře do naší obrany úplně nepouštíme, padáme jeden za druhého. Za stavu 3:1 to vypadalo, že už to může být dobré,“ podotkl Hrubý.

Pravdu měl v tom, že olomoucký gólman Kalina často ohrožoval svého protějška v pardubické bráně Daniela Bartaloše. Ve 36. minutě se dokonce radoval z gólu. „Bylo tam malé hřiště a jelikož hraju hodně nahoře, do střel se dostávám,“ řekl hostující brankář.

Olomouc navíc srovnala ve 47. minutě po trefě Jana Omelky, jenže v 53. minutě Lukáš Merkl zařídil Pardubicím vítězství. „Dostali jsme dva slepené góly, díky kterým Olomouc vyrovnala. Lukáši Merklovi se v utkání nedařilo v zakončení, cpal se do něj, měl šance, gól ne a ne padnout. Díkybohu ho asi Šibi nastřelil a Lukáš tečoval míč za gólmana. Pak jsme si to ubránili svojí poctivou defenzivou,“ popsal pardubický zadák. „Myslím, že jsme měli víc šancí než soupeř, bohužel jsme to netrefovali. Nepadalo nám to tam jako v domácím utkání s Blanenskem, kdy jsme i po pěkných akcích dali deset gólů. Nevadí, máme tři důležité body a za to jsme rádi,“ oddechl si Hrubý.

Olomoucký gólman Kalina utkání nedohrál, v nastaveném čase viděl červenou kartu. „Jednu žlutou kartu jsem dostal za kecy a v šedesáté první minutě jsem měl zkrat v hlavě, emočně už jsem utkání nezvládl. Měli jsme ve finále šance na otočení zápasu, které jsme neproměnili, což nás docela srazilo a dostali jsme hodně laciný gól po dvou tečích. Chtěl jsem vyhrát a zbytečně jsem se pak nechal vykartovat, takže nepomůžu týmu v zápase s Jihlavou,“ litoval.

Hanáci zakončí podzim v neděli na Vysočině. „Bude to pro nás extrémně důležité utkání. Chceme ho vyhrát a dostat se s klidnou hlavou na první, druhé místo, na kterém chceme skončit, abychom hráli proti třetímu nebo čtvrtému týmu z Čech. To je náš jednoznačný cíl,“ prohlásil Kalina.

Jenže vedoucí příčku nemíní pustit Pardubice. „Díkybohu jsme Olomouc porazili a zase jsme se dostali na první místo. Chceme se pohybovat co nejvýš. Sledujeme druhou skupinu a nechceme ani jednoho z prvních tří týmů, kvalita je u všech stejná. Ještě zbývá dost zápasů a můžeme si to pokazit, ale věřím, že nějaké body nasbíráme. Nejdřív se chceme probojovat do play-off a věřím, že když budeme takhle pokračovat, tak se tam dostaneme,“ podotkl Hrubý.

PAMAKO k poslednímu podzimnímu střetnutí zamíří v pondělí do Ostravy. „V posledním kole chceme potvrdit první místo. Jelikož jsme doma měli dost práce s Ostravou, myslím, že tam to bude o to horší a těžší, abychom se k bodům probojovali. Ostrava je dost důrazná. Uvidíme, jak nám to sedne. Věřím, že nějaký bod odvezeme, v příštím roce na to hned zkraje navážeme a budeme pokračovat ve výkonech, na které jsme se dostali,“ vyhlížel pardubický zadák.

PAMAKO Pardubice – Olomouc Mighty Ducks 4:3 (2:1)

Branky a nahrávky: 4. Kubát (Hrubý), 28. Šibal (Hrubý), 35. Hrubý (Kubát), 53. L. Merkl (Šibal) – 16. Šuba (Kaďorek), 36. Kalina (Šuba), 47. Omelka (Kaďorek). Rozhodčí: Prudil – M. Kubečka. ŽK: Hrubý, Kubát, Stránský – Kryl, Kalina, Galus. ČK: 60.+1. Kalina (Olomouc).

Pardubice: Daniel Bartaloš – Josef Stránský, Dominik Šibal, Lukáš Kopecký, David Ráliš, Martin Ráliš, Lukáš Merkl (C), Jakub Slavík, Tomáš Kirchner, Jaroslav Kubát, Vítězslav Hrubý.

Olomouc: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Jan Omelka, Vilém Waclawik, Tomáš Malenda, Michal Galus, Pavel Kryl, Jakub Můčka, Lukáš Kaďorek (C), Jan Šuba, Adam Novotný.