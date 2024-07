„Rozdíl oproti prvnímu zápasu se Šumperkem byl určitě v tom, že dnes jsme se tolik nenutili do náběhů. Chtěli jsme pořád jen balony do noh. Ten první zápas byl prostě o hodně živější. Možná to bylo únavou, nevím. První poločas byl ale technicky ještě celkem dobrý " načal své hodnocení trenér olomoucké osmnáctky Petr Kobylík.

A právě v první půli se jeho svěřenci ujali vedení, když se trefil čerstvě osmnáctiletý Štěpán Lorenc. Tímto nejtěsnějším možným vedením se pak začínala i druhá pětačtyřicetiminutovka. V té se však Šternberku podařil poměrně rychlý obrat. Na první smolný vlastní gól sigmáků zanedlouho navázal Denis John.

Po ukončení přípravného zápasu mezi Šternberkem a Sigmou Olomouc U18 | Video: Deník/David Kubatík

Téměř po celý zbytek zápasu si pak žluto-modří drželi herní převahu, nakonec se ale vítězství nedočkali. Chvíli před koncem se totiž po jednom z protiútoků podařilo skórovat synovi Davida Rozehnala Lukovi. Hráči obou celků se tak rozešli za stavu 2:2.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že chceme kombinaci udržet takovou, jaká je, ale zrychlit ji dlouhou přihrávkou. Vytvořili jsme si ale možná tak dvě takové akce, které jsme ani nedohráli do konce," pokrčil rameny Petr Kobylík, hned na další nádech ale na úplný závěr své řeči dodal: „Celkově ale musím říct, že kluci v přípravě zatím pracují skvěle. Tréninky jsou náročné a hodně běžecké, i přesto ale všichni makají na sto procent."

Podobně zápas hodnotil i stále ještě nový trenér Šternberka Marek Heinz, pro něhož se jednalo o teprve druhé utkání v novém působišti. „Do prvního zápasu jsme vstoupili dobře, dnes už to bylo o něco horší. Propadali jsme ve středu hřiště, prohrávali jsme osobní souboje a nesbírali odražené míče. Od druhého poločasu se to ale všechno rapidně zlepšilo, otočili jsme výsledek a je jen škoda, že jsme pak dostali takový trochu hloupý gól," uvedl.

„Stále je co zlepšovat. Máme za sebou tři tréninky a dva zápasy a už jich nás moc nečeká. Musíme se tedy už pomalu ladit na první mistrovské utkání," dodal.

Mladíky ze Sigmy čeká další přípravné utkání v sobotu dopoledne, kdy své síly poměří se stejně starými borci z Trenčína. Ve stejný den, avšak v pět odpoledne, si zahrají i Šternberští. Ty čeká střetnutí na hřišti osmého celku uplynulé sezony divize F z moravskoslezského Bílovce.

FK Šternberk - SK Sigma Olomouc U18 2:2 (0:1)

Branky: vlastní, John - Lorinc, Rozehnal.

Šternberk: Malina - Fiala, Vašička, Komárek, Sitta - Hustý - Sedláček, Repček, Zvědělík, Blechta - Sedlář. 2. poločas: Malina (65. Radimský) - Kuba, Komárek, Vítek, Smrček - Hustý - Dittrich, Koudela, Knebl, Mudrák - John. Trenér: Marek Heinz.

Olomouc U18: Kozub - Beran, Ondris, Skopal - Glos, Remeš, Činčara, Příkazský - Pšikal - Sikora, Lorenc. Střídali: Žíla, Galík, Synevych, Andrýsek, Rozehnal. Trenér: Petr Kobylík.