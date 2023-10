V rámci devátého kola dorosteneckého krajského přeboru se uskutečnilo i olomoucké derby mezi celky Slavonína a Nových Sadů, které díky gólu čtyři minuty před koncem vyhráli hosté, kteří si tak upevnili své postavení na špici tabulky. Kouč vítězů pak promluvil i o různých neduzích hýbajících aktuálním fotbalovým děním, které se však, dle jeho slov, jeho týmu vyhýbají.

Gól z utkání dorostenců Slavonína a Nových Sadů | Video: Marie Kašpárková

„Z našeho pohledu to bylo těžké utkání, protože se jednalo o derby. Připravovali jsme se na to dlouho. I proto, abychom napravili nevydařený minulý týden. Očekávali jsme těžký zápas, což se nakonec potvrdilo. Soupeř se na nás kvalitně připravil a my jsme po celý zápas museli předvádět naši nejlepší hru," zhodnotil průběh zápasu trenér novosadského dorostu Alexandr Christomidis.

Skóre utkání otevřel devět minut před poločasovou přestávkou David Hynek a poslal tak mladé sadaře do vedení, které jim vydrželo až do minuty 69. Pak totiž dokázal za domácí borce srovnat Tomáš Lojka a už už se zdálo, že se oba celky rozejdou domů s bodem. V 86. minutě se ale po přímém volném kopu prosadil novosadský David Vyvážil a rozhodl tak o třech bodech pro favorita zápasu.

„Jsem strašně rád, že jsme dokázali ke skórování využít standardku. Ty jsou totiž v těchto typech utkání velice důležité," poznamenal novosadský kouč, jehož výběr nyní vévodí tabulce dorosteneckého krajského přeboru o čtyři body před druhou Horkou nad Moravou a o dvanáct bodů před Slavonínem, který se nachází na příčce desáté.

Rvačka? Nic takového nehrozilo

Poměrně diskutovaným fotbalovým momentem posledních dní byla hádka ústící skoro až ve rvačku v pražském derby mezi kapitány obou týmů Janem Bořilem a Ladislavem Krejčím. Rozvířila se mimo jiné i debata o tom, jak takovýto incident může působit na mladé hráče, kteří se v budoucnu možná také stanou profesionály.

Podle Christomidise ale v Nových Sadech nic podobného nehrozí. „Můžu říct, že v kabině nic takového neproběhlo. Ani na trénincích, tak ani v zápase samotném jsem nezaznamenal byť jen nějaký náznak pokusu o zbytečnou agresivitu. Utkání bylo sice vyhecované, ale tak to má v derby být," vysvětluje.

Dalším podobným tématem, které se často řeší v mládežnickém sportu, je pak agresivita rodičů, která ve výsledku nepomáhá nikomu a ničemu. I tady si je však kouč mladých sadařů jistý, že to není v jeho týmu problém číslo jedna. „Trénuji již zhruba osm let a s agresivitou rodičů jsem se už samozřejmě potkal. Kromě hráčů samotných se ale snažím pracovat i s nimi a upozorňuji je, aby zbytečně nejitřili emoce a pokud možno je nechali někde v koutku. A když se sem tam něco takového stane, tak k tomu mám nějaké dovětky a snažím se to řešit," uzavřel Alexandr Christomidis.

FK Slavonín - FK Nové Sady 1:2 (0:1)

Branky: 69. Lojka - 36. Hynek, 86. Vyvážil.

Rozhodčí: Kratochvíl. ŽK: Reblian, Lojka, Pacák - Grepl. Diváci: 60.

Slavonín: Jílek - Maruška, Barvíř, Dobrovský, Holubík, Reblian, Skřivánek, Doležel, Lojka, Břečka, Diviš. Náhradníci: Psotka, Pacák, Petr, Pavlita, Bělaška, Kocián, Jalůvka.

Nové Sady: Pařízek - Grepl, Navrátil, Zlámal, Hynek, Konyarik, Pírek, Vyvážil, Raška, Pytlíček, Žák. Náhradníci: Pospíšil, Houdek, Jílek, Pospíšilík, Zahradníček, Dostál, Kobliha.