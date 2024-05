V úterý 7. května se na hřišti v olomouckém Řepčíně konalo okresní finále již 25. ročníku dětského fotbalového turnaje McDonald's Cup v kategorii čtvrtých a pátých tříd. Už před týdnem postoupili do krajského finále konaného v Šumperku v kategorii malotřídek, tak jako loni, borci ze Skrbně a v pondělí 6. května zase mezi dětmi prvních až třetích tříd kraloval výběr Medlova. Mezi nejstaršími se pak žádné překvapení nekonalo a, tak jak už tomu je zvykem několik posledních let, turnaj opanovalo družstvo z olomoucké základní školy Heyrovského, která spolupracuje s prvoligovou Sigmou.

McDonald's Cup 2024 Olomouc: Předávání poháru za 1. místo hráčům ZŠ Heyrovského | Video: Deník/David Kubatík

„Letos se nám v olomouckém okresu přihlásil rekordní počet 58 družstev, za což jsme velice rádi. Další věc, která nás potěšila, je i počasí. Navzdory předpovědím totiž, až na krátké mrholení, vůbec nepršelo," pochvaloval si garant turnaje Jaroslav Vraštil.

„Tento ročník nijak speciální není. Úspěšně ale navázal na ten minulý, kdy se poprvé zavedla kategorie malotřídek, do které se letos přihlásilo ještě o něco více týmů. Vím také o tom, že se i spousta škol přihlásit nestihla, což je škoda. Mohlo jich být zase o něco více. To všechno ale jen ukazuje, že tento turnaj má velký potenciál i do budoucích let," dodal pak ještě.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Kromě vítězné ZŠ Heyrovského a ZŠ Vítězné v Litovli, která navzdory svému názvu svému soupeři ve finále podlehla, se do okresního finále propracovala i družstva z dalších olomouckých základek Hálkova a Rožňavská a dále i z okolních měst a obcí, jako jsou Šternberk, Velký Týnec, Luká, Velká Bystřice a Grygov.

Vaniak, Skuhravý či Koller sledovali v Uničově Planeo Cup. Nej střelcem dívka

Jak už bylo napsáno výše, ve finále proti sobě stanuly celky ZŠ Heyrovského a litovelské ZŠ Vítězná. A průběh byl, dle očekávání, jednoznačný. Malí Olomoučané nenechali nic náhodě a sypali do brány soupeře jeden gól za druhým. Jeden dokonce z penalty přidal i brankář David Prchla. Konečný výsledek tak zněl 6:1 a Heyrováci se mohou těšit na účast v krajském finále, které se uskuteční za týden, tedy v úterý 14. května, na Tyršově stadionu v Šumperku.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Za nás to byl určitě výborný turnaj, kterého jsme pravidelným účastníkem a jsme rádi, že stále funguje. Velkou pochvalu dávám organizátorům, kteří to dali dokupy velice dobře," říkal po skončení celé akce učitel a zároveň i trenér vítězů Michal Suchánek a pokračoval: „Potvrdili jsme svou nadstandardní kvalitu a postoupili celkem bez problémů. Pro mě osobně je postup spíše taková splněná povinnost, pro kluky ale ne. Každý rok totiž nastupujeme s jinou třídou a je to tak pro ně vždy něčím speciální."

Zdroj: Deník/David Kubatík

Vítěz krajského finále se vydá svůj kraj reprezentovat na finále republikové, které se uskuteční 3. a 4. června v nově postavené Malšovické aréně v Hradci Králové, ve které své domácí prvoligové zápasy hraje současný nadstavbový soupeř olomoucké Sigmy. Na to si samozřejmě borci z Heyrovského brousí zuby a dle slov jejich kouče by tam rozhodně chtěli vylepšit poslední dvě devátá místa.

„Samozřejmě, že bychom tato umístění chtěli už konečně zlepšit. Na druhou stranu ale ještě v republikovém finále nejsme a abychom se tam vůbec dostali, budeme muset ještě pořádně zamakat. Věřím ale, že letos na to ten tým rozhodně máme," uzavřel Michal Suchánek.