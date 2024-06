V neděli se na hřišti ve Chválkovicích konal již jedenáctý ročník turnaje starých pánů nazvaný Andrés Cup. Ten svůj název nese po bývalém hráči a také pozdějším funkcionáři klubu a příchozí diváci se mohli těšit na jména jako Pavel Hapal, Michal Kovář, Oldřich Machala, Martin Kotůlek, Martin Vaniak, Roman a Michal Hubníkovi, Karol Dobiáš a zejména pak Antonín Panenka. Střetly se zde totiž staré gardy domácího výběru, olomoucké Sigmy a pražských Bohemians 1905. Turnaje se měla zúčastnit i brněnská Zbrojovka v čele s Petrem Švancarou, vinou technických problémů ale nakonec delegace z moravské metropole nedorazila.

Andrés Cup 2024 Chválkovice: Vyhlašování výsledků | Video: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že divácká návštěva, která dorazila do chválkovické arény, předčila očekávání. Myslím, že plný stadion je tou nejlepší odměnou jak pro nás pořadatele, tak i pro hráče, kteří dnes nastoupili. Výkony na hřišti dnes ale opravdu nehrály roli. Šlo jednoduše o to se potkat a ukázat, že fotbal se dá hrát v každém věku," řekl sportovní manažer chválkovického klubu, který letos slaví 100 let své existence, a také jeden z hlavních pořadatelů celé akce Radek Kubíček.

Kvůli již zmíněné absenci Jihomoravanů odpadl turnajový model play-off a týmy se střetly systémem každý každým celkově ve třech zápasech na 2x20 minut. V tom prvním porazili Pražané těsným rozdílem 2:1 domácí Chválkovice, následně padli se Sigmou poměrem 3:5 a na závěr, v olomouckém derby, prokázali přece jen větší zkušenost borci ze Sigmy a zvítězili 3:2.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Zvedli tedy nad hlavu největší pohár za konečné první místo, druhý menší putoval do hlavního města a ten nejmenší pak nemusel putovat nikam. Zůstal totiž domácímu pořadatelskému klubu.

Chválkovičtí však nemuseli úplně smutnit. Co se totiž týče individuálních ocenění, získali hned dvě ze tří. Konkrétně se pak nejlepším střelcem stal František Navrátil a nejlepším brankářem zase Vlastimil Kovařík. Pouze titul pro nejlepšího střelce ukořistil za čtyři vstřelené branky vršovický a teprve 45letý Jakub Slunéčko.

Sigma začala pod Janotkou plichtou. Pět hráčů je zraněných

Ten svým věkem patřil mezi ty mladší. Naopak ocenění pro dva nejstarší hráče celého turnaje získali olomoucký 69letý borec Ladislav Kučerňák a také největší hvězda a tahák celé akce, česká fotbalová legenda Antonín Panenka.

Ten letos v prosinci oslaví své již 76. narozeniny, svými výkony na hřišti ale dokazuje, že věk je jen číslo a svým chováním mimo něj zase, že sláva mu rozhodně do hlavy nestoupla. Při cestě do šaten a poté i ze šaten do auta se vyfotil a podepsal obrovské spoustě zájemců, a to všechno s úsměvem na tváři.

„V Olomouci jsem už poněkolikáté a vždycky to tady bylo velice příjemné. A to jak ze strany lidí, tak i prostředí. Myslím si, že i diváci si to užili. Nebylo totiž důležité, kdo vyhrál, ale aby byli spokojeni právě oni. Já mám tady kromě Chválkovic dobré vztahy i v Hodolanech, kde jsme jako Bohemka také hráli asi před deseti lety," řekl Panenka chvíli po skončení turnaje.

Výsledky: Bohemians Praha 1905 - SK Chválkovice 2:1

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 5:3

SK Sigma Olomouc - SK Chválkovice 3:2