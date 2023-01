„Zápas splnil očekávání. Prostřídali jsme všechny hráče a kluci to na hřišti odmakali. Sice jsme nedali spoustu šancí a nakonec dotahovali, ale to prostě k fotbalu patří. Chyby si vyhodnotíme a poučíme se z nich. Bohužel se nám zranil Franta Zvědělík. Snad bude brzy v pořádku," hodnotil kouč Šternberka Ivo Lošťák.

V prvním poločase poslal divizního favorita do vedení Ladislav Koutek a za stavu 1:0 se šlo i na poločasovou přestávku. Po ní ještě navýšil šternberské vedení Patrik Hustý a zdálo se, že všechno půjde dle předpokladů.

Borci z Lipové se ale nepoložili a během několika dalších minut skóre parádně otočili. Postarali se o to svými přesnými zásahy Koska a Sebastiana Pally. Nepříznivý vývoj však znovu donutil jednoho z favoritů divize E zapnout na plné obrátky a pár minut před koncem přišlo vyrovnání z kopačky Pavla Zifčáka. Zápas tak skončil 3:3.

„Dnes šlo o to, abychom vyzkoušeli nové hráče a zhodnotili jejich možný přínos pro náš tým. Z tohoto pohledu zápas naše očekávání splnil. A na to, že to byl náš první zápas, navíc proti velice kvalitnímu soupeři, jsme docela dobře obstáli," zhodnotil zápas i asistent trenéra Lipové Roman Popelka.

FK Šternberk - SK Lipová 3:3 (1:0)

Branky: Koutek, Hustý, Zifčák - 2x Kosek, Palla.

Šternberk: Kopřiva - Koutek, Vítek, Kuba M. Smyček, Zifčák, Samek, Hustý, Kuba D. Zvědèlík, Lošťák. Střídali: Malina - Vašička, Dittrich, Sekela Pavela, Drmola. Trenér: Ivo Lošťák.

Lipová: Holásek - Vykopal, Machýnek, Vlk, Ráček, Bokůvka, Palla, Klimeš, Pěček, Vačovský, Kosek. Střídali: Musil, Takáč, Šup. Trenér: Pavel Růžička.