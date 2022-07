„Byla to generálka jak pro nás, tak i pro Zlín. O motivaci tak bylo z obou stran postaráno,“ říkal po skončení zápasu prostějovský trenér Pavel Šustr. „Oceňuji kluky za to, že se po celý zápasu snažili hrát tak, jak jsme si řekli. Věděli jsme, že má soupeř kvalitu, ale my jsme zase chtěli využívat tu naši. Z tohoto pohledu, včetně konečného výsledku, tedy z mé strany převládá spokojenost,“ dodal.

Hanáci se ujali vedení poměrně rychle. Už v osmé minutě totiž brankáře Dostála překonal Vasil Kušej a zajistil tak svému týmu lehčí dýchání. A to nebylo z jejich strany vše. Ve 22. minutě totiž nejdřív znovu Kušej nasadil Dostálovi kličku a o druhý gól jej okradl až obránce na brankové čáře a za minutu Bartolomeu tvrdě napálil zlínskou tyč.

Prostějovský tlak pokračoval i nadále a ve 37. minutě se jim také vyplatil. Vasil Kušej si zpracoval přihrávku od Koudelky a střelou po zemi na vzdálenější tyč překonal vyběhnuvšího Dostála podruhé. Stavem 0:2 úvodní půle také skončila.

I po změně stran začali Prostějovští lépe. Už po čtyřech minutách totiž napálil Elbel tyč prázdné zlínské brány. A když už to vypadalo, že zápas za stavu 0:2 i skončí, prosadili se domácí. V 87. minutě totiž vzal Krynskému čisté konto Vachtang Čanturišvili. Víc už toho ale prvoligoví Ševci nestihli, a tak se mohou Šustrovi svěřenci těšit z velice cenného skalpu.

„Přes to všechno dobré si musíme uvědomit, že je to stále jenom příprava a nebude to nic znamenat, pokud si tyto výkony nepřeneseme i do 2. ligy,“ upozornil na riziko euforie prostějovský kouč.

„Pro nás je důležitý výkon a pokud z něj neuhneme, tak se nám to podaří. Jsem rád, že chlapci věří, a myslím, že tomu začínají věřit stále více, že se to také podařit může. Zlepšování se je totiž nikdy nekončící proces, což platí samozřejmě i pro mě,“ dodal ještě.

Prostějov tak má za sebou sérii šesti přípravných zápasů, ve které kromě Zlína porazil slovenskou Dubnicu, třetiligové Znojmo a druholigového rivala z Líšně. Dále remizoval se Sigmou Olomouc a možná lehce překvapivě prohrál se třetiligovými Rosicemi.

Vše už je nyní ale zapomenuto. Už v neděli 31. července totiž Šustrovi svěřenci rozehrají další sezonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřišti nováčka, kterým není nikdo jiný než béčko pražské Slavie.

Sigma uzavřela přípravu cennou remízou s tureckým Sivassporem

„Nevím, jakou má Slavia koncepci. Jestli nasadí své mladé hráče, aby se ve 2. lize rozehráli, anebo jestli to doplní z A-týmu. Je to prostě veliká neznámá. My se ale budeme soustředit pouze na svůj výkon a věřím tomu, že když se nám toto podaří, odehrajeme kvalitní zápas,“ uzavřel Pavel Šustr.

FC Trinity Zlín – 1. SK Prostějov 1:2 (0:2)

Branky: 87. Čanturišvili – 8. a 37. Kušej. ŽK: Vukadinović (ZLN).

Zlín: Dostál – Fillo, Simerský, Procházka, Bartošák – Reiter, Janetzký, Didiba, Čanturišvili – Yunis, Vukadinović. Trenér: Jan Jelínek.

Prostějov: Krynskyj – Bolf, Gáč, Bialek, Stříž, Omale, Mach, Koudelka, Bartolomeu, Kušej, Pinc. Náhradníci: Bárta – Elbel, Kulig, Schaffartzik, Spáčil, Torfiq, Vlachovský, Zapletal. Trenér: Pavel Šustr.