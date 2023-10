Sigmačky v sobotu odpoledne přivítaly druhý celek soutěže. V rámci sedmého kola 2. ligy hrály proti týmu FC Praha. Ve vyrovnaném utkání diváci branku neviděli a oba soupeři si body rozdělili po remíze 0:0.

Fotbal ženy: Sigma Olomouc - FC Praha | Foto: SK Sigma Olomouc

„FC Praha je druhý tým tabulky. Zápas to byl proto velice těžký. Soupeř byl výborný. Utkání bylo vyrovnané, ale musím uznat, že hosté měli o trochu více šancí. Zaplaťpánbůh, že žádná z nich neskončila gólem,“ zhodnotil úvodem trenér Miloslav Novotný.

Hráčky pražského týmu hrály pohledný fotbal a připravily si hned několik zajímavých šancí. Sigmu však několika výbornými zákroky podržela brankářka Fojtíková. „Nikča chytala výborně. Byla tu dnes poprvé, protože přišla z B-týmu. Musím říct, že předvedla výborný výkon,“ pochválil Fojtíkovou Novotný.

Poločas skončil nerozhodně. V tom druhém se do dobrých příležitostí dostávaly i Hanačky, ale ani jim se skórovat nepodařilo. V největší šanci byla střídající Natálie Veselá, která se řítila sama na brankářku soupeře. „Sice byla tísněná vracející se obránkyní, ale věřil jsem, že to promění, protože tohle ona umí. Gólmanka ale byla proti a chytila to. Šance to však byla dobrá,“ litoval olomoucký lodivod.

Jeho svěřenkyně tak v konfrontaci s Pražankami braly bod po remíze 0:0. „Remíza je asi zasloužená. Soupeř měl trochu více ze hry ve středu pole. Je na tom kombinačně výborně. Holky to však odmakaly. Bod je pro nás výborný a zasloužený,“ doplnil Novotný.

V tabulce 2. ligy zůstala Sigma čtvrtá. Také v příštím týdnu budou hrát Hanačky v Kožušanech. Jejich soupeřem bude opět tým z hlavního města. V sobotu 14. října si to od 15 hodin rozdají s Prague Raptors FC.

SK Sigma Olomouc Ž – FC Praha Ž 0:0

Rozhodčí: Bystroňová – Košková, Hausnerová. ŽK: Tulachová, Dvorská. Diváci: 75.

Sigma: Fojtíková – Štěpánová, Barošová, Pláničková (56. Veselá), Rédová (71. Navrátilová), Hegrová, Ševčíková (80. Lukaštíková), Baštincová, Kvapilová, Novotná, Berggren. Trenér: Miloslav Novotný.