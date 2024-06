Už je jasno. Do finále Zaměstnanecké ligy Deníku v Roudnici nad Labem, které se uskuteční ve čtvrtek 13. června, pojedou borci z Technických služeb Havířov a olomouckého Honeywellu. Ti totiž v semifinálovém kole na umělém trávníku v olomoucké Holici dokázali postoupit až do finále, ze kterého automaticky postupovali oba zúčastnění. Jinak si ale slunečné čtvrteční odpoledne užili všichni přítomní a náladu jim nezkazilo ani úvodní, zhruba dvacetiminutové, čekání na příjezd rozhodčích.

Zaměstnanecká liga Deníku: semifinálové kolo Olomouc 2024 - závěrečný ceremoniál | Video: Deník/David Kubatík

Ze skupiny A se do vyřazovacích bojů probojoval domácí celek Honeywell Aerospace a také Technické služby Havířov. Ty ve vzájemném souboji uhrály remízu 2:2, jinak si ale vedly odlišně. Zatímco výběr olomouckého Honeywellu rozstřílel bzenecký tým Kyocera AVX 7:2 a nošovický Hyundai přetlačil poměrem 1:0, Havířovští si připsali výhru pouze jednu, když 3:1 porazili Hyundai a na závěr skupiny schytali od Kyocery, která nakonec nepostoupila, debakl 0:5.

„Myslím si, že to bylo super. Škoda jen, že jsme hned od začátku nepochytili to tempo. Jsme spokojeni, že jsme nemuseli do práce, ambice ale byly výš. Ještě jsme se tak nějak sehrávali, zatímco naši soupeři už sehraní byli. To, co v nás je, jsme ukázali až v posledním zápase. Plánujeme se ale zúčastnit i dalšího ročníku a můžeme se do té doby jen a jen zlepšovat. Máme super partu a věřím, že na to máme," okomentoval účinkování Kyocery na turnaji její gólman Milan Hrobař.

Ve skupině B pak dle předpokladů dominoval hranický SSI Schäffer. Hned na úvod si ale prožil nečekané trápení s pardubickým Foxconnem, když musel otáčet skóre z O:2 na 3:2 a po soupeřově vyrovnání dosáhl vítězné branky až pár sekund před koncem. Opavský Ostroj pak ale hraničtí porazili 2:0 a brněnský KBC Global Services 6:3.

Z druhého místa pak šel dál Foxconn, který si po již zmíněné smolné prohře poradil s KBC i Ostrojem shodně 2:1.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Dle pravidel turnaje tak pokračovala už pouze tato čtveřice, která mezi sebou utvořila dvě semifinálové dvojice. Schäffer se postavil havířovským Technickým službám a Foxconn zase Honeywellu. Oba zápasy pak byly více než vyrovnané. Honeywell urval postup do Roudnice výhrou 2:1 a Havířovští zase 3:2 poté, co málem ztratili vedení 3:0.

A jelikož o vítězích bylo již rozhodnuto, následné finále i boj o třetí místo proběhly formou penaltového rozstřelu. Bronz tak urval Foxconn a celkové vítězství Technické služby Havířov, kterým parádně zachytal gólman Marek Linzer a naopak brankář Honeywellu Jiří Hložek už v té době chytal dohrávku 24. kola I. B třídy za Velký Týnec.

„Nejtěžší zápas byl pro nás určitě ten proti Schäfferu. Kluci navíc byli ještě ráno na šichtě, únava se stupňovala a když nás ke konci mačkali, nebylo to vůbec nic jednoduchého. Na druhou stranu jsme ještě v prvním poločase mohli přidat další dva nebo tři góly a bylo by hotovo. Do Roudnice pojedeme uhrát ještě o trochu víc, ale vůbec si netroufám hádat, na co to bude stačit," říkal po skončení turnaje spokojený Filip Racko, bývalý hráč Baníku Ostrava, Slovácka, Nitry nebo Lokomotivy Lipsko.

A podobně spokojený byl i hráč druhého postupujícího celku, tedy Honeywellu, a také kanonýr Kožušan hrajících B skupinu olomoucké I. B třídy Martin Thomas. „Dost dneska rozhodovalo to teplo. Někteří dost přepálili začátek. Jinak jsme ale hráli výborně. Máme na to také super tým včetně gólmana, který pak musel bohužel odejít chytat svůj zápas za Velký Týnec. Nejtěžší zápas byl pro nás ten s Havířovem," uvedl.

Jak už bylo uvedeno, fotbalisté z Foxconnu cestovali do Olomouce z Pardubic a tuto už tak dlouhou cestu jim prodloužily ještě další peripetie na silnicích, kvůli kterým se pak nemohli ani pořádně rozcvičit. I tak ale jejich hráč Michael Vávra měl pro své spoluhráče i pořadatele turnaje jen slova chvály.

„Moc jsme si to užili. Mrzí nás ale, že jsme nepostoupili. Na poslední chvíli se nám však zranili dva hráči a jeden odjel na dovolenou. Navíc cesta, která měla trvat tak dvě a půl hodiny, trvala kvůli opravám silnice nakonec čtyři. Škoda toho semifinále, ale zase jsme se posunuli o jednu příčku výš než loni. Účastníme se od prvního ročníku a plánujeme to i v tom dalším," řekl.

Technické služby Havířov s Honeywellem se tak příští čtvrtek mohou těšit na finálový turnaj v Roudnici nad Labem, kde poměří své síly s těmi nejlepšími z celé republiky. Cenou pro vítěze pak je cesta zdarma na jakýkoli velký evropský zápas dle vlastního výběru. A ve svých preferencích se vzácně shodli. Oba celky by totiž rády navštívily některý z domácích zápasů Realu Madrid, který disponuje opravdu velkolepě zrekonstruovaným stadionem.

„U nás v šatně padly i návrhy, že by byl fajn jet někam blízko moře. Barcelona má ale svůj stadion teprve rozestavěný. Španělsko nás ale láká nejvíce, takže nejspíš ten Real," dodal ještě na úplný závěr Martin Thomas.

Výsledky:

Skupina A: Technické služby Havířov - Hyundai 3:1

Kyocera AVX - Honeywell Aerospace 2:7

TS Havířov - Honeywell Aerospace 2:2

Hyundai - Kyocera AVX 4:1

Hyundai - Honeywell Aerospace 0:1

TS Havířov - Kyocera AVX 0:5

Skupina B: KBC Global Services - Ostroj Opava 5:2

SSI Schäffer - Foxconn 4:3

KBC Global Services - Foxconn 1:2

Ostroj Opava - SSI Schäffer 0:2

Ostroj Opava - Foxconn 1:2

KBC Global Services - SSI Schäffer 3:6

Semifinále:

SSI Schäffer - TS Havířov 2:3

Foxconn - Honeywell Aerospace 1:2



O 3. místo:

Foxconn - SSI Schäffer 2:1 pen. - SSI Schäffer 2:1 pen.



Finále:

Honeywell Aerospace - TS Havířov 1:2 pen. Honeywell Aerospace -1:2 pen.