V devátém kole druhé nejvyšší fotbalové soutěže žen Sigmačky poprvé ztratily doma v Kožušanech všechny body. Silnému výběru rezervy pražské Sparty ale dlouho kladly houževnatý odpor. Srazily je až góly po změně stran.

Fotbal ženy: Sigma Olomouc - Sparta Praha B | Foto: Deník/David Kubatík

Sparta měla po většinu zápasu velkou převahu. Dobře organizovaným Hanačkám se je však po celý první poločas dařilo držet v bezpečné vzdálenosti od vlastní brány. Sparťanky se do velkých šancí nedostávaly.

„Zápas to byl velice bojovný. Naše holky do toho daly všechno. První poločas byl z naší strany dobrý. Byť jsme nebyli příliš často na míči, Spartu jsme do žádných vyložených šancí nepouštěli. Takže to vypadalo docela dobře,“ zhodnotil první půli Lubomír Nedvěd, asistent trenéra Novotného.

Po změně stran se převaha Sparty začala projevovat naplno a v rozmezí 54. a 58. minuty skórovaly Marcinková a Truxová. Krátce před závěrečným hvizdem skórovala ještě Lesáková, která uzavřela na konečných 0:3.

„Bohužel po změně stran nám došly síly. Z toho pramenily první dvě chybičky, z nichž jsme inkasovali dva góly. Musím říct, že holky až do konce bojovaly. Vypadalo to, že bychom mohli přidat aspoň jeden gól a výsledek zkorigovat, ale místo toho jsme třetí dostali,“ mrzelo Nedvěda.

Sparťanky tak připravily hráčkám Sigmy první prohru na domácí půdě v Kožušanech. Po porážce 0:3 zůstávají Hanačky na čtvrté pozici. V příštím týdnu hrají olomoucké fotbalistky na hřišti Teplic.

„V konečném důsledku musím holky za výkon pochválit. Odbojovaly to, makaly jedna za druhou a Spartě to nedaly zadarmo,“ zakončil Nedvěd.

Obdobně zápas hodnotila i švédská posila Sigmy Elin Berggrenová: „Sparta má výborný tým. Ale myslím, že jsme odehrály velice dobrý první poločas. Spartu jsme držely daleko od naší brány. Takže z naší strany dobrá první půle. Po změně stran jsme nebyly tak organizované. Udělaly jsme chyby, které soupeř potrestal. Bojovaly jsme ale jedna za druhou až do konce. Je to určitě lepší výsledek, než 0:7, kterým jsme prohrály v Praze.“

SK Sigma Olomouc Ž – AC Sparta Praha Ž B 0:3 (0:0)

Branky: 54. Marcinková, 58. Truxová, 87. Lesáková.

Rozhodčí: Hausnerová – Konečná, Košková. Bez ŽK. Diváci: 88.

Sigma: Schovajsová – Štěpánová, Barošová, Pláničková, Rédová (81. Lukaštíková), Kr. Hegrová (57. Veselá), Ševčíková, Baštincová, Kvapilová (67. Kollertová), Novotná, Bergrenová. Trenér: Miloslav Novotný.