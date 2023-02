Po bezbrankovém prvním poločase, ve kterém se po většinu času spíše válčilo uprostřed hřiště, přišel čtyřbrankový poločas druhý. Skóre otevřela v 56. minutě nová tvář v prostějovském celku - zkušený Tomáš Malec, který na Hanou přišel z polských Tych.

„Přišel tady s tím, že má dávat góly. Aby je ale mohl dávat, musíme mu k tomu vytvořit potřebný servis. To znamená dostávat se do správných prostorů a posílat mu z nich míče před bránu. To nám zatím ještě úplně nefunguje. Jsem ale za jeho gól velice rád. Každý útočník se s každou brankou posouvá nahoru," okomentoval tuto situaci prostějovský lodivod.

Vedení ale druholigovému favoritovi vydrželo pouhých devět minut, po kterých vyrovnal z penalty Aleš Krč. V 78. minutě poslal Prostějov znovu do vedení David Píchal, dvě minuty před koncem základní hrací doby ale znovu srovnal Tomáš Komenda. Oba týmy se tak rozešly smírně.

„Máme dva týdny do konce přípravy a já musím říci, že dnešní utkání s druholigovým soupeřem bylo z naší strany velice kvalitní. V této složité konfrontaci jsme obstáli i přesto, že nám chyběli dva zranění hráči a museli jsme do ní jít s určitými změnami," okomentoval utkání ze svého pohledu i spokojený uničovský kouč Jiří Balcárek.

1. SK Prostějov - SK Uničov 2:2 (0:0)

Branky: 56. Malec, 78. Píchal - 65. Krč, 88. Komenda. Rozhodčí: Zaoral - Lakomý, Pospíšil.

Prostějov: Vejmola - Blahuta, Malec, Elbel, Vlachovský, Chvěja, Rolinek, Gabriš, Bartolomeu, Mach, Koudelka. Střídali: Kulig, Stříž, Dano, Bárta, Moučka, Píchal. Trenér: Pavel Šustr.

Uničov: Kvapil - Coufal, David, Svoboda, Hausknecht, Vichta, Komenda, Vybíral, Sečkář, Krč, Koutný. Střídali: Diblík, Saňák, Kirschbaum, Kamas, Uvízl. Trenér: Jiří Balcárek.