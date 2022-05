Během turnaje si liberečtí vedli takřka suverénně a z celkového počtu jedenácti utkání ztratili pouze jednou. Základní skupinou prošel Slovan naprosto hladce s pěti výhrami a tři body za vítězství nad Viktorií Vestec si přenesl i do Zlaté skupiny, v níž se bojovalo o celkové prvenství v turnaji. Stejnou výchozí pozici si do Zlaté skupiny vybudovala i Sigma Olomouc, která rovněž zvládla základní fázi turnaje bez bodové ztráty s pěti vítězstvími.

Ve Zlaté skupině se ani jeden z těchto dvou týmů nevyhnul drobnému zakolísání. Slovan Liberec prohrál právě s olomouckou Sigmou 0:3, ale jinak už nepřipustil žádné komplikace a všechna další utkání zvládl s plným bodovým ziskem. Sigma sice za celý turnaj ani jednou neprohrála, jenže body poztrácela při dvou remízách s Bohemians a bronzovým Slováckem, což ji o jediný bod stálo vítězství v turnaji.

PLANEO CUP je při svých finálových turnajích také místem, kam zavítají výrazné fotbalové osobnosti. Do Uničova přijel na vyvrcholení turnaje i David Rozehnal.

„Shodou okolností jsem hrával i na tomto stadionu v Uničově. Klobouk dolů před lidmi, kteří to tady vedou a organizují, protože se to v Uničově hodně změnilo a posunulo,“ chválil zázemí David Rozehnal.

Bývalý reprezentační obránce strávil převážnou část kariéry ve špičkových zahraničních klubech jako Paris Saint-Germain, Newcastle United nebo Lazio Řím, ale s fotbalem začínal nedaleko Olomouce v malé obci Kožušany, kde válí i nyní v I. B třídě.

Vždycky jsem se snažil hrát s balonem, extra jsem to neprožíval, ale hlavně jsem si to užíval. Kluci to dnes možná mají jednodušší, protože se fotbal hodně posunul a zázemí je už na hodně dobré úrovni v Čechách i na Moravě. Ale mají to i složitější, protože je někdy kladen až moc velký důraz na výsledky. Věřím tomu, že trenéři to všecko zohledňují a spíš to ženou tam, aby si kluci fotbal užívali, protože v tomto věku si to mají užívat, a ne se stresovat výsledky,“ pokračoval Rozehnal ve srovnání s jeho začátky kariéry.

„PLANEO CUP je skvělá akce, a i můj syn hrál tento pohár. Tady se sejdou všichni nejlepší z Česka, rozdají si to na jednom dvoudenním turnaji a vítěz bere všechno. Já bohužel tuto možnost neměl, hráli jsme ale jiné turnaje a poháry,“ uzavřel bývalý reprezentační fotbalista.

Uničov remizoval se Spartou

Domácí výběr musel na turnaji čelit daleko věhlasnějším týmům, přesto dokázal některé z nich zaskočit. V základní skupině například remizoval 2:2 se Spartou, které se ale tentokrát příliš nedařilo a skončila až na 17. místě.

„Sobotní část byla neskutečně náročná, hráli jsme proti velkým soupeřům a žádný zápas není jednoduchý. Za remízu se Spartou jsem na chlapce hrdý, předvedli bojovný výkon a fantastickými výkony nás v bráně podržel Lukáš Vágner,“ hodnotil trenér Uničova Lukáš Filinský.

Kromě Sparty změřil Uničov síly s Bohemians, Zbrojovkou, Českými Budějovicemi a Táborskem. „Skupina byla považovaná za skupinu smrti. Nedávalo nám to příliš nadějí postoupit mezi osm nejlepších, přesto jsme to málem dokázali. O všem rozhodl souboj s Budějovicemi, kdy jsme vedli 2:1 a neproměnili tři úniky, čímž bychom duel rozhodli. Nakonec jsme ale padli 2:4 a ve skupině skončili na pěkném třetím místě,“ pokračoval Filinský.

Díky tomu Uničov hrál stříbrnou skupinu o 9. až 16. místo a v ní dokázal porazit i ligový Baník Ostrava či Zbrojovku Brno. Nakonec obsadil konečné 13. místo.

„Na klucích bylo znát vyčerpání, ale vydali se z posledních sil,“ uzavřel kouč.

PLANEO CUP 2022

KATEGORIE U10 – KONEČNÉ POŘADÍ

1 Slovan Liberec 18

2 Sigma Olomouc 17

3 FC Slovácko 13

4 ŽĎAS Žďár nad Sázavou 11

5 TJ Viktoria Vestec 8

6 CU Bohemians Praha 5

7 FK Mladá Boleslav 3

8 JFA České Budějovice 2

9 FC Sparta Brno

10 SK Sparta Kolín

11 Slezský FC Opava

12 FK Neratovice-Byškovice

13 SK Uničov

14 FC Zbrojovka Brno

15 FK Baník Sokolov

16 FC Baník Ostrava

17 AC Sparta Praha

18 FK Pardubice

19 Football Talent Academy

20 FC Kuřim

21 FC Táborsko

22 RMSK Cidlina Nový Bydžov

23 ABC Braník

24 TJ Sokol Těšany

Nejlepší hráč

Ondřej STARÝ – FC Sparta Brno

Nejlepší střelec

Šimon KOHOUT - ŽĎAS Žďár nad Sázavou

Nejlepší brankář

Viktor VULIČ – CU Bohemians Praha