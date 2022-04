Do čtvrtfinále tak z vedoucí pozice díky lepšímu skóre opět půjde Brno, které zvítězilo 13:2 nad MF Baník Ostrava. „Mrzí nás to moc, protože jsme chtěli jít z prvního místa. Zápas jsme měli suprově rozehraný a měli jsme ho v klidu dohrát,“ litoval blanenský ofenzivní hráč Jan Minx.

Hanáci se naopak i přes porážku vraceli z jihu Moravy nadšení. „Jsme naprosto spokojení. Kdyby nám před utkáním někdo řekl, že proti Blanensku uděláme bod, asi se mu vysmějeme. Bereme ho všemi deseti. V pondělí ráno jsme zjistili, že nám chybí snad pět hráčů, takže jsme sestavu látali, jak se dalo. Jelo nás sedm, až když jsme zjistili, že domácí hrají taky v sedmi, byla to pro nás trochu polehčující okolnost a dala se hrát vyrovnaná partie. Domácí nám sice odskočili, ale pak udělali chyby a potrestali jsme vše, co jsme mohli,“ rozplýval se olomoucký kapitán Lukáš Kaďorek.

Blanensko sice po brance Ondřeje Bučka od čtvrté minuty prohrávalo, ovšem do přestávky obrátili skóre Zdeněk Fládr, Radim Muzikant a Ondřej Paděra. Dvě minuty po pauze zvýšil domácí gólman Martin Šustr na 4:1. Jenže dva góly Kaďorka a jedna Tomáše Malendy poslaly utkání do penaltového rozstřelu.

„Sice jsme prohrávali, ale utkání jsme suprově otočili a dostali jsme Olomouc tam, kam jsme chtěli. Nakonec jsme však dělali zbytečné chyby, po kterých jsme třikrát inkasovali a ztratili tři body,“ mrzelo Minxe.

Kdyby Mocní kačeři zvládli pokutové kopy lépe než Blanensko, poskočili na třetí příčku v tabulce před Ostravu. Dva body ovšem vybojovali domácí, rozhodující penaltu proměnil Minx.

„Když první penaltu neproměnil Paděc (Ondřej Paděra – pozn. red.), radovali jsme se, jenže pak ani kluci nedali. Bod navíc by sice řešil, že předskočíme Baník, jenže bychom šli na Koráb, nebo jeli do Mostu, kam se nikomu nechce. To je nejdelší štreka a hrává v neděli, nevím, jak bychom látali sestavu,“ uvažoval Kaďorek.

Olomouc se tak poměří s nejlepším týmem západní skupiny Staropramenem Praha. „Je ve čtvrtfinále menší favorit, ale uhráli jsme bod v Brně i na hřišti Blanenska, od toho se lze odrazit a zápasy mohou dopadnout jakkoli. U nás panuje euforie, že jsme se dostali do play-off, teď už můžeme jen sami sebe překvapit,“ dodal olomoucký kapitán.

Blanensko narazí ve čtvrtfinále na Most. Severočeši spadli na třetí příčku západní skupiny za pražský Koráb, který zvítězil na závěr základní části na plzeňském trávníku 4:0. „Most má svoji kvalitu a malé hřiště, tam to bude velmi těžký zápas. Jsme v play-off a pokud chceme vyhrát celou soutěž, teď musíme porazit každého,“ burcoval Minx.

Blanensko – Olomouc Mighty Ducks 5:4 po pokutových kopech

Branky a nahrávky: 10. Fládr (Šustr), 17. Muzikant (Hlaváček), 22. Paděra (Kucharčuk), 32. Šustr (Muzikant), rozhodující penalta Minx – 4. Buček (Kaďorek), 38. Kaďorek, 42. Malenda (Buček), 43. Kaďorek (Buček). Rozhodčí: Pfeifer – Stria. ŽK: Hlaváček (Blanensko).

Blanensko: Martin Šustr (David Novotný) – Pavel Kucharčuk, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra (C), Petr Matoušek, Roman Hlaváček, Radim Muzikant.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina – Marek Pešák, Ondřej Buček, Vojtěch Pazdera, Lukáš Kaďorek (C), Jakub Hegr, Tomáš Malenda, Lukáš Grulich