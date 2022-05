Hanáci v loňském play-off scházeli a v neděli udělají maximum, aby si sezonu prodloužili. „Musíme dát do utkání větší kvalitu, bojovnost a vyhrát jak zápas, tak prodloužení. Bude to těžké, ale ne nezvladatelné. Určitě byla by hloupost jet si tam jen zahrát. Musíme zvítězit a udělat pro to maximum,“ burcoval olomoucký záložník Lukáš Vychodil.

Jeho dvě nahrávky přinesly Olomouci v úvodním utkání dvougólové vedení. Ve druhé minutě přichystal branku Tomáši Malendovi, minutu před pauzou Lukáši Kaďorkovi.

V poslední minutě první půle korigoval hostující Daniel Reiter. „Vytvořili jsme si několik akcí, abychom zvýšili náskok. Měli jsme dát na 3:0, 4:0 a vůbec by nedostali šanci se k nám dorovnat. Místo toho jsme dostali hloupý gól na 2:1, za toho stavu se utkání lámalo. Kdybychom dali hřebík na 3:0, bylo po zápase. Místo toho vstřelili hosté kontaktní branku na 1:2 a byli zpátky, dostali se do laufu a už to bylo těžké,“ litoval olomoucký záložník.

Ve 45. minutě srovnal Mařík a hned po něm poslal Prahu do vedení Jindřich Novotný.

Přestože Vojtěch Pazdera ještě vyrovnal, v 55. minutě rozhodl o výhře Staropramenu Novotný. „Praha měla kvalitu, neprohrála v základní části jediný zápas. Věděli jsme, že přijede těžký soupeř, Hosté celou dobu hráli hrozně v klidu, i když jsme vedli, nezačali zmatkovat, furt hráli kvalitně, což se jim nakonec vyplatilo a dali o gól víc. Ke konci jsme hráli bez brankáře, měli jsme tlak, ale chyběla nám větší kvalita finálovky,“ litoval Vychodil.

Olomouc Mighty Ducks – Staropramen Praha 3:4 (2:1)

Branky a nahrávky: 2. Malenda (Vychodil), 29. Kaďorek (Vychodil), 47. Pazdera (Kryl) – 30. Reiter (Vít), 45. Mařík (Vít), 46. Novotný (Mařík), 55. Novotný (Žížala). Rozhodčí: Pfeifer – Perutka. ŽK: Janotka – Reiter, Kubek.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Marek Pešák, Jiří Kiška, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel (C), Lukáš Vychodil, Tomáš Janotka, Jakub Hegr, Tomáš Malenda.

Staropramen Praha: Lukáš Vít – Václav Socher, David Baran, Stanislav Mařík (C), Jindřich Novotný, Daniel Žížala, Jakub Kubek, Daniel Reiter.