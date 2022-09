Utkání se hrálo na dvakrát 35 minut a kus prvního poločasu odpískal i rozhodčí Oldřich Švancara, který je ve svých 86 letech nejstarším aktivním rozhodčím v České republice. „Jsem rád, že jsem si tady mohl zapískat. Letos jsem totiž stihl jenom první dvě kola a potom jsem začal laborovat se zdravím," říkal na svůj věk stále neskutečně vitální borec s píšťalkou.

Domácí šli sice do vedení zásluhou Radima Bartoška, olomoucké legendy ale záhy začaly hru ovládat a střílet jeden gól za druhým.

Nakonec díky dvěma přesným zásahům Zdeňka Zlámala a jednom Michala Večeři, Michala Spáčila, Tomáše Vasiljeva a Ivo Krajčoviče zvítězili 6:3. Za Velký Újezd se totiž ještě trefili Jaroslav Tylich s Alešem Nedělkou.

„Když člověk vidí, jak jsou lehkonozí ještě i v tomto věku, tak to je neuvěřitelné. Ještě se máme, i včetně mladých kluků, co učit," pokračoval domácí lodivod.

Podobné zápasy jsou pro týmy z nižších pater fotbalu opravdovým svátkem. To šlo ostatně vidět i při pohledu do hlediště okolo velkoújezdského hřiště, které bylo opravdu nabité. Lidí seděli na lavičkách i stáli okolo a bylo vidět, že si to skutečně užívají.

Po zápase pak proběhla společná děkovačka obou týmů a také společné památeční foto všech hráčů z obou týmů.

„Něco podobného jsem zažil, když jsem ještě hrál za Doloplazy a ihned po převratu k nám přijel manšaft ze Švýcarska. Ale to bylo zase trochu něco jiného," zavzpomínal Roman Melničuk a na závěr ještě dodal: „Děkujeme za to, že to ten FAČR tímto způsobem organizuje. I za ty lidi, kteří tady přišli. I pro ně je to svátek."