Po postupu přes třetiligové Blansko přišel rychlý pohárový konec. Fotbalisté Nových Sadů v prvním kole MOL Cupu nestačili na své divizní kolegy z Holešova a po prohře 1:4 tak ztratili možnost zahrát si proti některému z prvoligových či alespoň druholigových celků.

Trenér Nových Sadů Rostislav Sobek po porážce v Holešově v rámci 1. kola Mol Cupu. | Video: Břenek Martin

„Zápas se zvrtnul až v závěru. V prvním poločase byla hra naprosto vyrovnaná a oba celky si v něm vytvořily zhruba po třech gólových šancích," říkal po zápase novosadský kouč Rostislav Sobek.

Co se týče vstřelených branek v úvodní pětačtyřicetiminutovce, padaly až v jejím závěru. Ve 40. minutě se prosadil domácí Radim Jadrníček a o tři minuty později bleskově srovnal kapitán sadařů Aleš Rus. Do šaten se tak šlo za nerozhodného stavu 1:1.

Zdroj: Břenek Martin

Po změně stran měli více ze hry Olomoučané, bohužel pro ně ale trpěli na špatnou koncovku. A tak se začali prosazovat domácí. V 75. minutě je poslal do vedení Marián Kovář a stejný hráč za dalších osm minut holešovský náskok zdvojnásobil. V minutě 84. pak Hanáky dorazil čtvrtým gólem do jejich svatyně Ukrajinec Igor Semenyna.

„Bohužel, byli jsme strašně bezzubí. Dál než po šestnáctku jsme se nedostali. Potom došlo k jediné ztrátě a soupeř to dohrál úplně do konce. Následně jsme byli nuceni otevřít hru a Holešov využil brejky. Budeme muset hledat cestu do ofenzivy, protože tam se zatím nemáme o co opřít," pokračoval Sobek.

Velice podobně pak průběh zápasu viděl i domácí trenér Alois Skácel. „Kvalitní soupeř byl herně lepší, ale jen po šestnáctku. Já tento duel bral jako skvělý přípravný duel, třebaže pohárovou soutěž nijak nepodceňuji a těším se na další zápas," uvedl.

Novosadští fotbalisté se tak po vypadnutí z poháru mohou na sto procent věnovat pouze divizi, ve které je už v sobotu čeká cesta do Skaštic.

Zdroj: Břenek Martin

SFK Elko Holešov – FK Nové Sady 4:1 (1:1)

Branky: 74. a 82. Kovář, 40. Jadrníček, 84 Semenyna – 43. Rus.

Rozhodčí: Malimánek – Slováček, Vychodil. ŽK: Šiška – Přikryl, Sobek. Diváci: 400. Postupuje Holešov.

Holešov: Šiška – Uhřík, Daněk, Třasoň, Semenyna (88. Hlobil), Gettler (87. Paštěka), Pospíšilík, Kovář (89. Zakopal), Košák, Miklík, Jadrníček. Trenér: Alois Skácel.

Nové Sady: Kofroň – Přikryl, Popelka, Krátký (80. Kubušek), Fládr, Pančochář, Rus, Sobek, Žďánský, Němeček, Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.