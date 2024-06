V pondělí a úterý 3. a 4. června se ve stále ještě nově postavené Malšovické aréně v Hradci Králové uskutečnilo republikové finále již 25. ročníku tradičního dětského fotbalového turnaje nazvaného McDonald's Cup. Ve skupině B, tedy starší věkové kategorii pro hráče čtvrtých a pátých tříd, reprezentovali Olomoucký kraj borci z olomoucké základní školy Heyrovského. A těm se opravdu dařilo. Turnajem procházeli doslova jako nůž máslem a jejich jízda pak vydržela až do finále, kde těsně padli s nakonec vítězným celkem z uherskohradišťské základní školy Sportovní spolupracující s prvoligovým Slováckem.

Pyro fanoušků Olomouce po 2. místu | Video: Martin Jůzek

„Nebudu lhát. Převládají teď spíše pocity zklamání. Byli jsme totiž hodně blízko tomu, abychom se stali šampiony. Na závěr tam byla hromada slz. Na druhou stranu, teď si už kluci pomalu začínají uvědomovat, že jsou druzí v republice," říká učitel a trenér stříbrného týmu Marek Suchánek. „Musím ale říct, že jsem na kluky a na to, co dokázali, opravdu pyšný. Až do finále jsme prošli bez prohry a ve pak byl soupeř prostě šťastnější," dodal.

Výběr Heyráku tak dal zapomenou na poslední dva finálové ročníky, do kterých se sice probojoval také, odvezl si z nich ale jen dvě devátá místa. „Kvalita letošního týmu byla na opravdu vysoké úrovni. Navíc se nám výborně podařil vstup a pak už to bylo z naší strany jednoznačné. Kluci předvedli po všech směrech úžasný týmový výkon," poznamenal.

Hanáci s Uherskohradišťskými turnaj nejenom zakončili, ale téměř také začali. Po úvodní výhře 12:0 nad teplickou ZŠ Edisonova s nimi odehráli velice vyrovnaný zápas a po obratu z 1:3 na 4:3 brali druhou výhru na turnaji.

FOTO: ZŠ Sluneční na McDonald's Cupu vyměnila loňský bronz za brambory

„Kdyby ten skupinový zápas skončil remízou, byla by asi také zasloužená. Povedl se nám ale úžasný obrat. Pak se ale bohužel potvrdilo pravidlo o tom, že dvakrát stejného soupeře na jednom turnaji neporazíš," pokrčil rameny Suchánek.

Na závěr skupiny si mladí Olomoučané zastříleli proti výběru základní školy Mozartova z Jablonce nad Nisou-Mšena a mohli se těšit na vyřazovací boje. A ani v nich jejich show nekončila. Ve čtvrtfinále vypnuli kolínskou škola z Bezručovy ulice poměrem 14:0 a v semifinále zase základku z Příbrami-Březových Hor 7:0. Ve finále se pak znovu opakovalo vyrovnané drama, ve kterém nakonec měli více štěstí borci z Uherského Hradiště, kteří zvítězili těsně 3:2.

Do Olomouce tak putují stříbrné medaile, tito borci jsou ale nyní pro celou svou školu za hrdiny. Ostatně, i ve východočeské metropoli se mohli spolehnout na mohutnou podporu. „Celá škola tím turnajem žila. Měli jsme tam velkou podporu spolužáků, kteří se sice na soupisku nedostali, vyrazili ale kluky podpořit. O to smutnější pak byl návrat. Je to pro nás ale motivace do dalších let, kdy se tento výsledek budeme minimálně snažit obhájit," uzavřel Marek Suchánek.

Výsledky ZŠ Heyrovského:

Skupina C:

ZŠ Edisonova, Teplice - ZŠ Heyrovského, Olomouc 0:12

ZŠ Heyrovského, Olomouc - ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777 4:3

ZŠ Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24 - ZŠ Heyrovského, Olomouc 0:11

Čtvrtfinále:

ZŠ Heyrovského, Olomouc - ZŠ Kolín II., Bezručova 980 14:0

Semifinále:

ZŠ Příbram - Březové Hory, Prokopská 337 - ZŠ Heyrovského, Olomouc 0:7

Finále:

ZŠ Heyrovského, Olomouc - Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777 2:3

