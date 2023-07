FOTO: Fotbalistky Sigmy se už chystají na novou sezonu. Vyjde zahraniční posila?

V pondělí sedmnáctého července se v Řepčíně ke svému úvodnímu tréninku na novou sezonu sešly fotbalistky olomoucké Sigmy. Ty po minulé sezoně, ve které druhou ligu pro Olomouc zachránily opravdu až vyloženě pomyslných pět minut před dvanáctou, mají opravdu co napravovat. Jejich trenér Miloslav Novotný ale zůstává plný optimismu a společně se svým týmem chystá mimo jiné láká do kádru i nové posily. Jedna z nich by pak mohla být skutečně velmi zajímavá.

Úvodní trénink olomouckých fotbalistek (2023) | Foto: SK Sigma Olomouc