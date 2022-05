„Teplický trenér brankářů Petar Aleksejević, který pochází tady kousek z Nemilan, dal trenéru Jarošíkovi tip na hřiště, na kterém by mohli trénovat při cestě na Baník. My jsme shodou okolností měli přírodní hřiště v dobrém stavu, což v únoru není zase tak běžné, a tak jsme se s nimi domluvili," popisoval novosadský předseda Josef Ondroušek.

Je pravdou, že od té doby, co tepličtí fotbalisté poprvé trénovali na novosadském pažitu, se poměrně rychle vyšplhali tabulkou vzhůru. A i když už znovu klesají, nasbírané body se jim bezesporu hodí.

„Odtrénovali si tady a v Ostravě pak senzačně vyhráli 4:2. A protože jsou pověrčiví a za dalších čtrnáct dní hráli na Sigmě, tak k nám znovu přijeli o den dřív, zatrénovali si, přespali v hotelu a druhý den uhráli remízu 0:0. No a teď budou hrát ve Zlíně, tak přijedou znovu," smál se.

A co říká na to, že únorová narychlo domluvená akce nebyla jedinou návštěvou prvoligových hráčů? „Vážíme si toho. Teď už totiž, na rozdíl od února, není problém sehnat přírodní hřiště v dobrém stavu. Vyplatí se nám to i finančně. Určitě to našemu klubu pomůže, byť se v tomto případě jedná hlavně o prestiž a utužení kamarádských vztahů," podotkl Josef Ondroušek.

Další člověk, který může být s tímto postupem poměrně spokojen, je náhradní teplický gólman Filip Mucha. „Jsme tady potřetí, protože když jsme tady trénovali, tak jsme potom uhráli poměrně nečekané čtyři body. Já jsem byl také vždy rád, že se můžu alespoň krátce podívat domů. Je ale pravda, že teď mi to úplně nevyjde," říkal.

Nyní už tedy zbývá pouze vyřešit otázku, zda tato spolupráce bude trvat i nadále. Teplice totiž poprvé po tréninku v Sadech prohrály. Ve Zlíně podlehly domácímu Fastavu jednoznačně 3:0 a navíc si vstřelily vlastní gól.