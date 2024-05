FOTO: Druhý den Zaměstnanecké ligy bez překvapení. Schäffer slaví potřetí v řadě

Jen den po postupu Honeywellu do krajského kola Zaměstnanecké ligy se na umělce v olomoucké Holici pokračovalo soubojem dalších šesti týmů. A co se týče celkového vítěze, neudálo se žádné překvapení. Čtvrteční turnaj totiž jednoznačně opanovali borci z hranické firmy SSI Schäffer, kteří z pěti zápasů čtyřikrát vyhráli a remizovali pouze s výběrem prostějovské společnosti Mubea. Potřetí za sebou tak postoupili do krajského kola.