Olomoucké okresní kolo Zaměstnanecké ligy Deníku se letos, při svém čtvrtém ročníku, muselo pro obrovský zájem o účast rozdělit do dvou dnů. V tom prvním se na umělém trávníku holického areálu střetlo o jedno postupové místo sedm celků. A ač mohl vyhrát jenom jeden, na všech zúčastněných bylo vidět, že si turnaj užili naplno. Z celkového triumfu se pak radovali loňští finalisté z firmy Honeywell.

Zaměstnanecká liga 2024 - okresní kolo Olomouc - slavnostní ceremoniál (22.5.2024) | Video: Deník/David Kubatík

„Jsem strašně rád, že zájem o naši Zaměstnaneckou ligu stále stoupá, o čemž svědčí i to, že musíme okresní kolo rozložit do dvou dnů. Už zítra přivítáme nejen týmy tady z Olomoucka, ale i z Prostějova. Jsem také velice vděčný za to, že když už to někdo s námi jednou zkusí, další rok se zase vrací. Vidím tady ale i řadu nováčků, například i z Uherského Hradiště," uvedl v úvodu turnaje manažer inzerce Deníku Ondřej Pícha.

Zdroj: Deník/David Kubatík

A pak už se šlo na to hlavní, kvůli čemu se tady všichni příchozí sešli - na fotbal. Ve skupině A, kterou tvořily čtyři celky, a to mmcité, GEMO, John Crane a M.L.S. Holice, dominovali druzí jmenovaní. Borci z olomoucké firmy postupně porazili uherskohradišťské mmcité 5:1, další Olomoučáky - John Crane - 3:2 a M.L.S. Holice 2:1.

Z druhého místa do semifinále postoupili hráči firmy John Crane, kteří kromě prohry s již zmíněnými vítězi porazili Holické 4:3 a mmcité 3:1. Do boje o páté místo pak ze třetí příčky zasáhla L.M.S. Holice, která porazila pouze mmcité výsledkem 5:3, prohrála však s Johnem Cranem 3:4 a GEMem 1:2.

Druhou skupinu, kterou tvořily výběry olomoucké firmy Honeywell Aerospace, Edwards z Lutína a Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště, pak zcela ovládli první jmenovaní. Loňští finalisté nenechali nic náhodě a postoupili s výhrami 7:0 proti Edwards a 6:0 proti Ray Service. Ten však postoupil z druhého místa poté, co úvodní debakl napravil výhrou 3:1.

A tím tito borci z Uherskohradišťska rozhodně nekončili. V semifinále totiž porazili suveréna skupiny A - GEMO - 4:2 a mohli se těšit na střetnutí o stupínek nejvyšší. V tom se jim postavil Honeywell, který vyřadil borce od Johna Cranea po výsledku 2:0.

Po dlouhé nemoci zemřela tenisová legenda Petr Huťka

O třetí příčku se tak střetli dva vypadnuvší a ze zisku bronzu a nejmenšího poháru se mohl po vítězství 4:2 radovat John Crane. V souběžně hraném zápase o páté místo pak byli úspěšnější hráči z firmy Edwards, kteří porazili 3:1 výběr M.L.S. Holice. Ten se pak ještě o konečné šesté místo střetnul v penaltovém rozstřelu se čtvrtým celkem skupiny A - mmcité. A prohrál.

Finále pak bylo spíše formalitou. Nabušený Honeywell se do toho pustil už od prvních sekund, zvítězil 4:0 a mohl nad hlavu zvednout vytoužený pohár, který mu v minulém roce proti hranickému SSI Schäfferu utekl až v neuvěřitelné 25. sérii pokutových kopů.

„Bylo to dneska naprosto super. Vyšlo počasí a sešla se zde i vysoká kvalita. Je vidět, že prestiž tohoto turnaje každým rokem stoupá. Člověk se zde navíc vždy potká s mnoha přáteli. Jsem také rád, že jsme to konečně prolomili a po třetím a druhém místě to konečně cinklo," pochvaloval si po turnaji a následném slavnostním ceremoniálu kapitán vítězů a hráč druhého týmu tabulky B skupiny olomoucké I. A třídy z Hluboček Bronislav Pudil.

Výběr Honeywellu tedy postoupil do krajského finále, do kterého se připojí i vítězové z Moravskoslezského kraje. Pro velký zájem se však bude na holické umělce hrát i zítra a o další postupové místo se mezi sebou popere dalších šest týmů.

Výsledky:

Skupina A:mmcité - GEMO 1:5

John Crane - M.L.S. Holice 4:3

mmcité - M.L.S. Holice 3:5

GEMO - John Crane 3:2

GEMO - M.L.S. Holice 2:1

Tabulka skupiny A:



1) GEMO: 9 bodů

2) John Crane: 6 bodů

3) L.M.S. Holice: 3 body

4) mmcité: 0 bodů

Skupina B:



Honeywell Aerospace - Edwards 7:0

Ray Service - Honeywell Aerospace 0:6

Edwards - Ray Service 1:3

Tabulka skupiny B:



1) Honeywell Aerospace: 6 bodů

2) Ray Service: 3 body

3) Edwards: 0 bodů

Semifinále:



GEMO - Ray Service 2:4

John Crane - Honeywell Aerospace 0:2 O 5. místo:

M.L.S. Holice - Edwards 1:3 O 6. místo:

M.L.S. Holice - mmcité 2:4 po penaltách O 3. místo:

GEMO - John Crane 2:4 Finále:

Ray Service - Honeywell Aerospace 0:4