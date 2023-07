To byla skutečná fotbalová lahůdka. Ještě několik desítek minut před začátkem nebylo jisté, jestli se zápas kvůli prudkému lijáku a bouřkám vůbec odehraje. Nakonec ale fotbalisté Nových Sadů a Blanska k předkolu MOL Cupu jen s minimálním zpožděním nastoupili a odstartovali pro změnu bouři brankovou. V prvním poločase byli diváci svědky dvou obratů, sedmi gólů a těsného domácího vedení. To pak Sadaři chvíli po přestávce ještě navýšili a mohli tak oslavit postup dál. Dvakrát se za ně trefila nová devatenáctiletá akvizice Martin Ambrož.

Oslavy Novosadských po zápase předkola MOL Cupu s Blanskem | Video: Deník/David Kubatík

„Bylo to složité. Zápasu předcházela průtrž mračen a stále jsme přemýšleli nad tím, jestli se vůbec bude nebo nebude hrát. Do toho se pak přimísily obavy, jestli si úplně nezničíme hřiště. Nakonec jsme se ale semkli a zvládli jsme to," započal své pozápasové hodnocení šťastný novosadský kouč Rostislav Sobek.

V prvním poločase se s brankami na obou stranách opravdu nešetřilo. Už ve druhé minutě otevřel skóre domácí Zdeněk Fládr, načež se ale rozstříleli třetiligoví favorité a během následujících šestnácti minut se zásluhou přesného zásahu Tomáše Černého a dvou Martina Sedláka dostali do vedení 3:1.

Olomoučané ale ani po tomto těžkém direktu nesložili zbraně a už ve 22. minutě využil chyby gólmana Martin Ambrož a připsal si svůj první gól v novém působišti. Svého nového spoluhráče pak ještě napodobili ve 35. minutě Rostislav Sobek a ve 44. Denis Kubušek. Po mocném obratu tak na tabuli svítilo poločasové skóre 4:3.

„Doteď nevím, zda nám ten první gól pomohl, nebo nikoli. Po blanenském obratu jsem měl pocit, že hrají fotbal z úplně jiné planety. Parádně jim vycházela kombinace, náběhy a rozjeli neskutečný brankostroj. Pak jsme ale dali šťastný kontaktní gól, který jejich kvalitu zastavil a zaslouženě jsme to otočili. Následně, po odskočení na 5:3, jsme už výsledek začali bránit," pokračoval trenér Hanáků.

I po změně stran byl na hrotu velice aktivní teprve devatenáctiletý Ambrož, který nejdříve v 52. minutě napálil z úhlu tyčku prázdné brány a o čtyři minuty později se už mohl radovat ze své druhé trefy v zápase. Hostům z Blanska se pak už sice nedala upřít snaha něco s výsledkem udělat, moc šancí k ohrožení Kofroňovy brány si ale nevytvořili.

„Soupeři bych chtěl vyseknout poklonu, protože má opravdu dobré mužstvo. My jsme na něj ale vyzráli a je to pro mě něco skoro až neuvěřitelného. Velice také musím pochválit Ambrože, který minimálně ve vápně převyšoval snad všechny. Doufám, že se nám na to podaří navázat v dalších zápasech," uzavřel Rostislav Sobek.

Novosadští tak zvítězili nad třetiligovým favoritem 5:3 a v dalším pohárovém pokračování se budou moci těšit na Holešov, tedy soupeře, se kterým se pak utkají ještě dvakrát v rámci divize E.

FK Nové Sady - FK Blansko 5:3 (4:3)

Branky: 2. Fládr, 22. a 56. Ambrož, 35. Sobek, 44. Kubušek – 8. Černý, 14. a 18. Sedlák.

Rozhodčí: Mikulášek – Poláček, Ogrodník. ŽK: Fládr, Pančochář, Dokoupil – Holman, Feik. Diváci: 150.

Nové Sady: Kofroň – Sobek (70. Krátký), Přikryl (86. Nguyen), Pančochář, Němeček (65. Marčík) – Rus, Fládr, Ždánský, Kubušek, Šebora (46. Čermák) – Ambrož (86. Dokoupil). Trenér: Rostislav Sobek.

Blansko: Nešetřil – Chyla, Porč, Holman, Jambor, Sedlák, Kamenský (77. Šíp), Tulajdan (77. Málek), Černý, Rajčinec (77. Psota), Feik (56. Kocůrek). Trenér: Jiří Vorlický.