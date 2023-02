„Myslím, že zápas se musel divákům líbit, bylo to nahoru dolů. Jsem rád, že jsem mohl použít čtyři hráče, kteří minule chyběli kvůli nemoci, což jsou Vepřek, Slavíček, Šíp a Hadaš. Když nehráli bylo to znát. Doplnili nás také kluci z áčka jako Denis Kramář, nebo Zlatohlávek a Vaněček," uvedl na úvod svého hodnocení kouč olomoucké rezervy Augustin Chromý.

Sigma navíc testuje nigerijského záložníka Dele Israela. Za Prostějov pak nastoupil ostravský Ondřej Chvěja.

V první půli převládala na hřišti při lehkém dopoledním mrazu hlavně bojovnost. Gólu i přes lehkou převahu Olomouce docílili hosté z Prostějova. Ten ale kvůli faulu na gólmana Digaňu neplatil. A jelikož Krčmář na druhé straně trefil pouze tyčku, odcházelo se do kabin za stavu 0:0.

Po změně stran měl Prostějov znovu štěstí. Břevno tentokrát totiž trefil Zlatohlávek. Skóre se tak měnilo až v 62. minutě. Střídající Langer připravil Tomáši Zlatohlávkovi parádní pozici a ten překonal gólmana Vejmolu.

Poprvé v roli favorita. Proti Hradci se ukáže, zda má Sigma dobrý vstup

Nakonec se ale končilo za stavu remízového. V 80. minutě totiž po standardce srovnal střídající David Zbožínek. „Byla to zbytečná situace. Vyrobili jsme standardku z boku a pak jsme míč neodkopli, místo toho to soupeř vrátil do branky. Měli jsme ten zápas zvládnout na 2:0 a byl bych spokojený,“ mrzelo Augustina Chromého.

„Byl to zajímavý zápas, i když z naší strany trošku neuspořádaný. Přece jen ještě nejsme úplně kompletní. Jsou ale ve hře věci, které bychom tam už mít nechtěli, jako prohrávání osobních soubojů a poměrně dost ztrát míčů," zhodnotil mač ze svého pohledu i prostějovský lodivod Pavel Šustr.

SK Sigma Olomouc B – 1. SK Prostějov 1:1 (0:0)

Branky: 62. Zlatohlávek – 80. Zbožínek. ŽK: Píchal (PRO).

Olomouc B: Digaňa – Grečmal, Bednár, Vepřek, Galus – Israel, Slaměna – Hadaš, Kramář, Uriča – Vaněček. 2. pol.: Digaňa – Grečmal (62. Grygar), Bednár, Vepřek, Slavíček – Hadaš (62. Dohnálek), Fabiánek, Langer, Šíp – Zlatohlávek, Fiala. Trenér: Augustin Chromý.

Prostějov: Vejmola – Blahuta, Elbel, Vlachovský, Pinc, Adamec, Rolinek, Chvěja, Gabriš, Bartolomeu, Mach. Střídali: Omale, Zbožínek, Kulig, Moučka, Píchal. Trenér: Pavel Šustr.