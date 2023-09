Premiérový zápas na domácí půdě zvládly fotbalistky Sigmy Olomouc na jedničku. Tým Teplic v Kožušanech porazily vysoko 4:1. Po první půli však musely duel otáčet.

Sk Sigma Olomouc ženy - FK Teplice ženy | Video: Michal Frantík

Hanačkám nevyšel úvod zápasu. Po propadlém míči za obranu v 11. minutě se trefila Drbalová a prohrávaly 0:1. „Začátek zápasu byl z naší strany nervózní. Bylo tam hodně nepřesností. Chtěli jsme doma vyhrát, abychom měli šest bodů a ostatním soupeřům jsme trochu odskočili. Vůbec se nám nedařily přihrávky dopředu, hodně jsme kazili a byla to z naší strany taková křeč. S prvním poločasem jsem vůbec nebyl spokojený,“ hodnotil trenér Miloslav Novotný.

Ten do druhé půle nasadil dvě čerstvé hráčky, což jeho týmu pomohlo. Čtyři minuty po změně stran vyrovnala Elin Berggrenová. „Střídání naši hru okysličilo. Vyrovnávací branka Elin nás pak nakopla,“ uvedl Novotný.

Nerozhodný stav vydržel do 55. minuty, kdy vedení na stranu Sigmy překlopila Simona Kvapilová. „Druhá půlka už byla podle mých představ. Byli jsme lepší, měli jsme hodně šancí a v závěru jsme dali dvě krásné branky,“ pokračoval v hodnocení Novotný. Jeho svěřenkyně se do konce zápasu trefily ještě dvakrát. Nejprve v 88. minutě Hana Baštincová a po ní ve druhé minutě nastavení Natálie Veselá, která tak upravila na konečných 4:1.

„V horkém počasí to byla dřina. Zápas byl fyzicky hodně náročný a soupeř to nebyl jednoduchý. Jsem ale rád, že jsme vyhráli a máme ze tří zápasů šest bodů,“ těšilo Novotného. Jeho svěřenkyně nejlepším možným způsobem napravily nevydařené utkání proti rezervě Sparty z minulého týdne, jíž podlehli 0:7. Příští týden se Hanačky vydají do Líšně, kde budou hrát v sobotu 16. září od 11 hodin.

SK Sigma Olomouc – FK Teplice 4:1 (0:1)

Branky: 49. Berggrenová, 55. Kvapilová, 88. Baštincová, 90+2. Veselá - 11. Drbalová.

Rozhodčí: Čampišová – Šabacká, Votavová. ŽK: Němcová, Neumanová. Diváci: 120.

Olomouc: Schovajsová – Štěpánová, Barošová (86. Ilčíková), Pláničková, Rédová (46. Kvapilová), Kr. Hegrová, Ka. Hegrová (46. Veselá), Ševčíková (63. Sasáková, Baštincová, Novotná, Berggrenová. Trenér: Miloslav Novotný.