V sobotu 10. června proběhl na hřišti v Řepčíně fotbalový turnaj pro děti v kategorii U10 pořádaný organizací Děti dětem s názvem Sigmund Cup. Kromě nezapomenutelných zážitků pro malé fotbalisty měla celá akce i rozměr charitativní. Jak už je totiž u akcí pořádaných touto organizací zvykem, vybíraly se peníze na ty, kteří měli v životě bohužel mnohem méně štěstí než ti ostatní.

Zápas osobností, finále kategorie Liga mistrů a předávání medailí pro bílý tým Sigmy na Sigmund Cupu 2023 | Video: Deník/David Kubatík

„Dnes pomáháme Katce Kružíkové. To je dvacetiletá slečna, která má leukémii a kvůli druhému kolu ozařování se ani dneška nemohla zúčastnit. Její příběh je o to silnější, že poté, co absolvovala první kolo ozařování zjistili, že má rakovinu i její maminka, která pak umřela do měsíce. Proto jí chceme pomoct alespoň takto. Společně s dívkou roku Nikolou Fojtíkovou tak chceme postupně vybrat přes 100 tisíc korun," popsal zdrcující příběh mladé dívky zakladatel organizace Děti dětem a také jeden z pořadatelů akce Rostislav Vaněk.

A nutno říci, že se toho všichni zúčastnění chytili hodně dobře. Na akci samotné bylo totiž nejdříve vybráno 45 371 korun, k nimž na samotný závěr akce přidali rodiče kategorie U10 dalších 5 000 korun z výdělku bufetu a další 2000 se přidaly z dražby dresů hráčů z exhibičního zápasu. Celkový výtěžek tedy činil 52 372 korun.

Co se pak týče samotného turnaje, byly týmy rozděleny dle výkonnosti na čtyři kategorie. Těmi byly Děti dětem, Evropská konferenční liga, Evropská liga a Liga mistrů.

V té nejvyšší, tedy Lize mistrů, se do finále dostal bílý tým Sigmy a ostravský Baník, který v semifinále vyřadil modrý tým Sigmy. Z celkového vítězství se pak po velkém boji radovali domácí Hanáci, kteří ze svého triumfu měli taktéž náležitou radost.

„Apelujeme na to, že v turnaji není důležité zvítězit. Po základních skupinách se turnaj rozdělí na čtyři skupiny, takže jsou vlastně čtyři vítězové, čtyři týmy na druhých a čtyři týmy na třetích místech. Tak, aby si co nejvíce dětí odneslo domů fotbalový zážitek a ukázaly, co v nich je, bez ohledu na výsledek,“ uvedl šéftrenér přípravek Sigmy Michal Hrubý.

Dalšími účastníky akce pak byly týmy jako Valašské Meziříčí, Bruntál, Svratka Brno, Hranice, Opava, Šumperk, Vítkovice, Prostějov, Líšeň, Pardubice, Sparta Brno a Zlín.

Nedílnou součástí celé fotbalové soboty pak bylo i exhibiční utkání výběrů Davida Kobylíka a Michala Kováře, do kterého nastoupila jména jako David Rozehnal, Tomáš Janotka, Roman Sedláček, Martin Blaha, ale i současný hráč Sigmy Jiří Spáčil a dnes již Slávista Mojmír Chytil. Do následné autogramiády se pak připojil i Marek Heinz a jak bylo vidět, všichni aktéři i přihlížející si to velice užili.

„Zúčastnilo se šestnáct týmů z celé Moravy a skvělé je na tom to, že spolupráce Dětí dětem a Sigmy Olomouc je znovu na vysoké úrovni. V rámci zápasu osobností se navíc s olomouckou veřejností rozloučil Mojmír Chytil, který pak na závěr vyhlašoval i nejlepší hráče a střelce. Na závěr jsme pak losovali výherce jeho podepsaného reprezentačního dresu," uzavřel s průběhem akce spokojený Rostislav Vaněk.