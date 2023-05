Ve středu 24. května proběhlo v Olomouci na Nových Sadech okresní kolo již třetího ročníku fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku. Vítězství z minulého roku obhájila hranická firma SSI Schäfer, která už se však letos nemohla spolehnout na hráče Hranic, kteří se již po postupu do třetí ligy nemohli podle pravidel turnaje zúčastnit. Ve finále si to borci z Schäferu rozdali s Honeywellem a jejich souboj musel rozhodnout až takřka nekonečný a infarktové situace přinášející penaltový rozstřel.

Zaměstnanecká liga Deníku 2023 Olomouc - závěrečný ceremoniál | Video: Deník/David Kubatík

„Penalty byly opravdu dlouhé. Kluci je všichni kopali krásně k tyčce, aby se to nedalo chytat. Věřil jsem ale, že alespoň jednu chytnu a postoupíme. Klukům jsem pak věřil, že se budou trefovat," říkal po nejméně patnátisériovém maratonu gólman vítězů Radovan Lukšík.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Na cestě k vítězství a na něj navázaného postupu dál stáli jeho týmu nejdříve dva soupeři v základní skupině, kterými byly firmy Metso Outotec a právě pozdější finálový rival Hooneywell Aerospace. V semifinále pak přišel na řadu boj proti borcům z Edwards. A nutno říci, že se jednalo o mnohem vyrovnanější zápasy než v minulém roce. s Metsem totiž Hraničtí zvítězili pouze 3:1 a s Honeywellem dokonce remizovali 2:2. V semifinále pak měli skutečně namále, když nejdříve museli smazat ztrátu v poměru 0:2 a potom i 2:3, aby se nakonec prokopali k vítězství v poměru 4:3.

„Jednoznačně to bylo těžší. Měli jsme také úplně jinou posádku. Díky týmovému duchu jsme ale stále věřili, i když jsme v jednom zápase prohrávali 0:2 a pak i 2:3. Měli jsme ale i štěstí. Na to se však už historie neptá. Teď je naším dalším cílem postoupit znovu do celostátního kola," uzavřel Radovan Lukšík.

Výsledky okresního kola v Nových Sadech na Olomoucku (24. 5. 2023):



Skupina A: Metso Outotec Czech republic s.r.o. – Honeywell Aerospace, s.r.o. 1:3, Honeywell Aerospace, s.r.o. – SSI Schäfer s.r.o. 2:2, Metso Outotec Czech republic s.r.o. – SSI Schäfer s.r.o. 1:3.



Skupina B: Edwards, s.r.o. – Jtekt Bearing Czech Republic, s.r.o. 1:1, Jtekt Bearing Czech Republic, s.r.o. – M.L.S. Holice, spol. s.r.o. 1:3, Edwards, s.r.o. – M.L.S. Holice, spol. s.r.o. 2:2.



Semifinále: Honeywell Aerospace, s.r.o. – M.L.S. Holice, spol. s.r.o. 1:0, SSI Schäfer s.r.o. – Edwards, s.r.o. 4:3.



O 5. místo: Metso Outotec Czech republic s.r.o. - Jtekt Bearing Czech Republic 1:2.



O 3. místo: Edwards, s.r.o. – M.L.S. Holice, spol. s.r.o. 3:0.



Finále: SSI Schäfer s.r.o. – Honeywell Aerospace, s.r.o. 2:1 po penaltách.



Konečné pořadí: 1. SSI Schäfer s.r.o., 2. Honeywell Aerospace, s.r.o., 3. Edwards, s.r.o., 4. M.L.S. Holice, spol. s.r.o., 5. Jtekt Bearing Czech Republic, 6. Metso Outotec Czech republic s.r.o..