V sobotu 24. června to na hřišti v Bělkovicích-Lašťanech žilo. Místní fotbalový klub zde totiž oslavoval 90 let od svého založení. A nutno dodat, že celé oslavy byly pojaty opravdu ve velkém stylu. Ve spolupráci s organizací Děti dětem zde totiž byl totiž, mimo jiné, uspořádán exhibiční zápas místního celku proti týmu hvězd, jehož barvy hájili borci jako David Rozehnal, Roman Hubník, Zdeněk Zlámal a další. Za domácí pak zase nastoupili dva Sigmáci s bělkovickými kořeny Ondřej Zmrzlý a Martin Pospíšil.

Oslavy 90 let fotbalu v Bělkovicích-Lašťanech | Video: Deník/David Kubatík

„Dnes jsme pomáhali Berenice Mičkové z Velké Bystřice. Už jsme jí loni pomáhali na Sigmund Cupu. Má takovou zvláštní nemoc nazvanou Rettův syndrom a potřebuje naši pomoc. Dnešní výtěžek z bělkovické tomboly tak bude věnován jí. Udělal jsem navíc v našem týmu takovou soutěž, že ten, komu se podaří prodat hraný dres za nejvyšší částku, dostane cenu v podobě pobytu v resortu Sobotín," popisoval zakladatel organizace Rostislav Vaněk.

Nakonec se pro malou Bereničku vybralo úctyhodných 50 300 korun. A to nebylo vše. Ve stejný den totiž probíhala podobná akce v Bludově na Šumpersku, kde tamní fotbalisté taktéž oslavovali devadesátku. A i zde se pomáhalo. Na rekonstrukci bezbariérového bytu Maxima Pokoje se vybralo rovných 20 000.

Pokračování pak bude mít i další projekt této organizace. Na nedávném Sigmund Cupu v Olomouci se totiž vybralo přes 50 000 na těžce nemocnou Kateřinu Kružíkovou. A jelikož je v plánu vybrat přes 100 000, bude se pokračovat.

„V srpnu, na galavečeru soutěže Dívka roku, máme v plánu vybrat zbytek. Jako překvapení pak Katce předáme notebook, který potřebuje do školy," dodal Vaněk.

Co se týče samotného zápasu, tak ten skončil 7:2 pro výběr Děti Dětem. Dva góly si dokonce připsal i malý syn Rostislava Vaňka s totožným jménem. Mnohem důležitější než výsledek samotný ale byla radost ze hry a předaná radost místním divákům.

Část z nich se pak rozhodla, že onu radost vrátí i zpátky na hřiště a vytvořila slušně fandící kotel. A došlo i na měnší pyroshow.

„Byly to dvě akce v jeden den, takže to bylo trochu náročnější. Splnilo to ale účel, takže jsme všichni spokojeni. Navíc vyšlo i počasí. Jsem navíc nesmírně rád, že jsme tímto způsobem mohli pomoci i konkrétnímu dítěti, které to opravdu potřebuje. Rosťa Vaněk to zorganizoval parádně a já jsem rád, že jsem toho mohl být součástí," vyjádřil se k akci i bývalý Sigmák a nyní hráč Chválkovic Roman Hubník.