„Probíhají pravidelné schůzky sekretářů a předsedů krajů s vedením fotbalové asociace prostřednictvím videokonferencí. Kraje dávaly návrhy, za jakých podmínek by si představovaly dohrání soutěží. Jasný verdikt, zda se letos dohraje, nebo nedohraje, ale stále není. Všechno pochopitelně musí projít hlasováním a především se to odvíjí od nařízení vlády,“ prozrazuje sekretář Olomouckého krajského fotbalového svazu Pavel Peřina.

I jemu je jasné, že čas ubíhá. Momentálně povolený trénink v šesti dvojicích s desetimetrovými rozestupy má se skutečnou fotbalovou přípravou společného jen málo. Státní instituce si ale zatím netroufají povolit víc.

A bohužel velmi vážně hrozí, že ani po příští vlně rozvolnění, která je plánována na příští pondělí, plnohodnotný trénink možný nebude. A to by byla pro fotbalovou sezonu 2020/21 poslední rána. „Pořád doufáme a věříme, ale víme, že čas ubývá,“ řekl předseda moravské řídící komise Pavel Nezval.

Klíčový je začátek května

Pro velký fotbal je klíčovým datem 3. květen. „Pokud se nebude moct trénovat opravdu plnohodnotně od začátku května, tak se soutěže skutečně tak jako minulý rok nedohrají,“ míní Peřina. Čekat je tedy možné ještě dva týdny.

„Odvíjí se to od moravsko-slezských soutěží. Je připravená termínová listina se startem zápasů 22. května, zároveň komise garantovala tři týdny na přípravu. U nás v krajských soutěžích se bavíme o tom, že by mohlo stačit i 14 dnů,“ uvedl Peřina.

Pro dokončení soutěží je potřeba odehrát více než polovinu všech utkání v ročníku. To podle pravidla přijatého právě kvůli koronaviru před touto sezonou. Největší porci má před sebou právě MSFL, nejvyšší amatérská soutěž, která potřebuje dohrát sedm kol (přesněji šest a kousek). V této soutěži by se vložila středeční kola. „V ostatních by to nebylo nutné, protože zápasů tolik k naplnění kvóty nezbývá,“ dodal Peřina.

Mládeži aspoň trénink

Speciálním případem jsou mládežnické soutěže. „ Z pohledu kraje je pro nás klíčové, aby především mládež mohla sportovat, tedy trénovat. Soutěže a samotné zápasy nás nepálí zase tak extrémně,“ řekl Peřina.

V mládežnických soutěžích na krajské úrovni se o postupy neusiluje tak tvrdě. Často záleží na tom, kde se sejde silný ročník. „Je velký otazník, v jakých počtech se kluby zapojí, protože opravdu není jisté, že se podaří mládežnická mužstva dát dohromady,“ varuje Peřina.

Jak moc pandemie koronaviru zamává se samotnou základnou fotbalového hnutí, to není schopen nikdo zodpovědně říct. „Zároveň určitě nechceme jít cestou, že bychom kluby v současné situaci nějak pokutovali za to, že se jim vinou koronaviru mládežnický tým rozpadl. I když by to třeba mělo být podle řádů,“ doplnil Peřina.

Stojí i malá kopaná

Kvůli aktuálním opatřením stojí i další varianty fotbalu a pochopitelně i další kolektivní sporty. Stojí tak třeba i malá kopaná, která by byla schopná fungovat v dříve avizovaném režimu „do dvaceti osob". Zahrát si fotbal, alespoň tedy na k tomu určené sportoviště a legálně, nemůže jít ani parta kamarádů. V Olomouci se například v pondělí otevřelo nově devět sportovišť při základních školách, ovšem i tam platí stejné a již zmíněné podmínky. Maximálně dvojice a desetimetrový rozestup.

"Aktuální opatření dovolují zkrátka jen bezkontaktní sport," pokrčil rameny Nezval.

Změní se to? A bude to pro fotbal dost rychle?